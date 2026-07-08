Star TV'nin yaz sezonunda izleyiciyle buluşan Doğanın Kanunu, yeni bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Dizinin bu haftaki yayın tarihi, son bölümde yaşanan gelişmeler ve yeni bölümde izleyiciyi bekleyen olaylar merak konusu olmaya devam ediyor.

İzleyicilerin ilgiyle takip ettiği "Doğanın Kanunu yeni bölüm ne zaman ve Doğanın Kanunu bu akşam var mı" soruları yeniden gündemde. Her hafta çarşamba akşamı Star TV ekranlarında yayınlanan dizide, Doğa ile Yaman arasındaki çekişme giderek büyürken yeni bölümde yaşanacak gelişmeler hikayeye farklı bir yön verecek.

DOĞANIN KANUNU YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Doğanın Kanunu, yayın takviminde herhangi bir değişiklik olmaması halinde her çarşamba akşamı Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Dizinin yeni bölümü de yayın akışında yer alan saatinde 20.00'de ekrana gelecek.

Yeni bölümde Doğa, çiftlikte kalma kararının ardından herkese kendini kanıtlamaya çalışacak. Bunun için sahip olduğu ayrıcalıklardan vazgeçen Doğa, en zorlu işlerde görev alırken Yaman da onun bu kararındaki ciddiyeti sınamaya devam edecek. İkilinin arasındaki rekabet zaman zaman gerilimi artırırken, beklenmedik olaylar ilişkilerinde yeni kırılma noktaları oluşturacak.

Doğanın Kanunu yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı?

DOĞANIN KANUNU BU AKŞAM VAR MI?

Star TV'nin güncel yayın planına göre Doğanın Kanunu bu akşam 5. ve yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yeni bölümde Doğa'nın çiftlik yaşamına uyum sağlama mücadelesi, Yaman ile yaşadığı inatlaşma ve kasabada yaşanacak sürpriz gelişmeler ön plana çıkacak.

DOĞANIN KANUNU OYUNCULARI

Dizinin oyuncu kadrosunda Alperen Duymaz, Özge Yağız, Hakan Yılmaz, Nur Yazar, Seda Türkmen, Hülya Duyar, Onur Berk Aslanoğlu, Bartu Zeytinci, Kübra Balcan, Olcay Yusufoğlu, Aziz Caner, Lara Aslan, Yiğitcan Ergin, Yüksel Ünal, Çağla Demir ve Müttalip Müjdeci yer alıyor.

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