Ankara’nın ev sahipliği yaptığı 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ikinci gününde Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm liderleri Beştepe'de karşıladı. Aile pozunun çekilmesi için toplanan liderler arasında yaşanan ilginç anlar zirveye damga vururken, sosyal medyada da çok konuşuldu.

Dünyanın nefesini tutarak izlediği tarihi zirvenin ikinci günü başladı. Sabah saatlerinden itibaren devlet ve hükümet başkanları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelmeye başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Rutte, Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nda 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılan liderleri karşıladı.

Liderler tek tek içeri girerken hemen ardından tüm katılımcılar NATO aile fotoğrafı çektirdi.

RAMA’NIN SPOR AYAKKABILARI GÜNDEM OLDU Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’nın beyaz spor ayakkabıları zirveye damgasını vurdu. NATO Genel Sekreteri Rutte’nin, Trump'a Edi Rama'nın beyaz ayakkabılarını gösterdiği anlar gündem oldu.

MELONİ, TRUMP'I GÖRÜNCE BAŞINI ÇEVİRDİ Geçtiğimiz günlerde Trump ile arasındaki ‘fotoğraf kriziyle’ gündeme gelen İtalya Başbakanı Meloni, NATO aile fotoğrafı çekiminde Trump'ı görünce başını farklı yöne çevirdi. Trump ise bakma eğilimindeyken yürümesine devam etti. O anlar da zirvede dikkat çekerek çok konuşuldu.

MACRON GÖZLÜKLERİNİ YİNE ÇIKARMADI Öte yandan Macron’un aile pozu sırasında da gözlüklerini çıkarmaması en çok konuşulanlar arasında yerini aldı. Geçtiğimiz günlerde Fransız yetkililerden yapılan açıklamada, Macron’un göz problemi yaşadığı, bu yüzden kapalı alanlarda bile gözlük taktığı belirtilmişti.

MİÇOTAKİS’İN YÜRÜYÜŞÜ GÜNDEM OLDU Öte yandan dün mehter marşıyla karşılanan Yunanistan Başbakanı Miçotakis, bugün Cumhurbaşkanı Külliyesi'ne girerken yürüyüşüyle dikkat çekti. Yunan liderin yürüyüşüne sosyal medyada yorum yağdı.

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