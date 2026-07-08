Kruvaziyer turizminin önemli noktalarından Aydın'ın Kuşadası ilçesi, 4 kruvaziyerle 9 bin 300 turisti ağırladı. Çoğu ABD vatandaşı olan turistler, ilçe merkezini gezip alışveriş yaptı ve İzmir'in Selçuk ilçesindeki Meryem Ana Evi ile Efes Antik Kenti'ni ziyaret etti.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bulunan Ege Port Limanı'na, sabah saatlerinde Bahama bayraklı "Odyssey of the Seas" ve "Norwegian Viva", Palau bayraklı "Astoria Grande" ve Malta bayraklı "Sea Cloud 2" demirledi.

SELÇUK İLÇESİNİ ZİYARET ETTİLER

Gemilerden inen çoğunluğu ABD vatandaşı 9 bin 300 turistin bir kısmı, tur programı kapsamında İzmir'in Selçuk ilçesindeki Meryem Ana Evi ile Efes Antik Kenti'ni gezdi.

Kuşadasına 4 kruvaziyer birden yanaştı, binlerce turist ilçeye akın etti

Tura katılmayan turistler ilçeyi gezdi, kent merkezinde alışveriş yaptı.

NİSAN AYINDAN BU YANA TURİST YAĞIYOR

Öte yandan nisan ayından bu zamana kadar ilçeye kruvaziyerlerle binlerce turist geldi. Yaz sezonunun sonuna kadar turistik ilçeye gelen kruvaziyer sayılarında, önümüzdeki günlerde artış bekleniyor.

Kuşadasına 4 kruvaziyer birden yanaştı, binlerce turist ilçeye akın etti

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