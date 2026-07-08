Beşiktaş, sözleşmesi sona eren 25 yaşındaki file bekçisi Ersin Destanoğlu ile yollarını ayrıldığını açıkladı.

Siyah-beyazlı ekipte sözleşme süresi dolan file bekçisi Ersin Destanoğlu ile yollar resmen ayrıldı.

Beşiktaş Kulübü, 25 yaşındaki kaleci için sosyal medya hesapları üzerinden bir veda mesajı paylaştı.

Kulüp tarafından yapılan resmi açıklamada, deneyimli kaleciye "Her şey için teşekkürler Ersin" sözleriyle veda edildi.

Beşiktaş altyapısından yetişen Ersin, 2018'de yükseldiği A takımda 122 Süper Lig, 15 Türkiye Kupası, 6 UEFA Şampiyonlar Ligi, 3 UEFA Avrupa Ligi, 4 UEFA Konferans Ligi ve 1 TFF Süper Kupa maçında forma giydi.

Ersin Destanoğlu, siyah-beyazlı formayla 1 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası, 2 TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

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