Özgür Özel'in Eskişehir programında bir koruma önce grup toplantısı sonra da Hamamyolu'ndaki programda gazetecilere fiziki müdahalede bulundu. Basın mensuplarının görevini yapmasını engelleyen koruma görevlisi büyük tepki çekti.

CHP Meclis Grup Başkanı Özgür Özel'in Eskişehir’de Atatürk Kültür, Sanat ve Kongre Merkezi'nde bir grup toplantısı düzenlemiş, toplantıda tansiyon yükselmişti. Resmi protokol akışı esnasında basın mensupları ile koruma ekibi karşı karşıya gelmişti.

Üst üste koruma krizi! Özgür Özelin Eskişehir programında tansiyon yükseldi: Gazetecilere müdahale tepki çekti

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sahneden inmeye çalışan gazeteciler engellenmiş, bir koruma basın mensubuna yönelik fiziksel müdahalede bulunmuştu.

Üst üste koruma krizi! Özgür Özelin Eskişehir programında tansiyon yükseldi: Gazetecilere müdahale tepki çekti

Bu krizin ardından Hamamyolu'ndaki esnaf ziyaretinde de tansiyon yükseldi. Aynı koruma görevlisi, Hamamyolu'ndaki esnaf ziyaretinde de basın mensuplarına yönelik fiziki müdahalede bulundu.

Üst üste koruma krizi! Özgür Özelin Eskişehir programında tansiyon yükseldi: Gazetecilere müdahale tepki çekti

Gazetecileri iterek ve fiziksel olarak engelleyerek görevlerini yapmalarına engel olan koruma tepki çekti. Gazetecilere aynı kişi tarafından yapılan üst üste müdahale alanda gergin anlara neden oldu.

Üst üste koruma krizi! Özgür Özelin Eskişehir programında tansiyon yükseldi: Gazetecilere müdahale tepki çekti

Öte yandan Özgür Özel, bugünkü konuşmasında sarf ettiği “Bizim 19 Mart'tan beri 116 tane mitingi yaptık. Bizim mitinglerin ortak özelliği şu. Bir kişinin cüzdanı çalınmadı, 2 kişi birbiri ile kavga etmedi, biz böyle güzel insanlarla birlikteyiz" sözleri de gündem oldu.

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