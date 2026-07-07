Üst üste koruma krizi! Özgür Özel'in Eskişehir programında tansiyon yükseldi: Gazetecilere müdahale tepki çekti
Özgür Özel'in Eskişehir programında bir koruma önce grup toplantısı sonra da Hamamyolu'ndaki programda gazetecilere fiziki müdahalede bulundu. Basın mensuplarının görevini yapmasını engelleyen koruma görevlisi büyük tepki çekti.
- CHP Meclis Grup Başkanı Özgür Özel'in Eskişehir'de Atatürk Kültür, Sanat ve Kongre Merkezi'nde bir grup toplantısı düzenlediği ve burada tansiyonun yükseldiği belirtilmiştir.
- Toplantı sırasında resmi protokol akışı esnasında basın mensupları ile koruma ekibinin karşı karşıya geldiği bilgisi verilmiştir.
- İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sahneden inmeye çalışan gazetecilerin engellendiği ve bir korumanın basın mensubuna fiziksel müdahalede bulunduğu aktarılmıştır.
- Bu olayın ardından Hamamyolu'ndaki esnaf ziyaretinde de aynı koruma görevlisinin basın mensuplarına yönelik fiziki müdahalede bulunduğu belirtilmiştir.
- Gazetecilerin görevlerini yapmalarına engel olunduğu ve bu durumun gergin anlara neden olduğu vurgulanmıştır.
- Özgür Özel'in konuşmasında sarf ettiği, yaptıkları mitinglerin 116 adet olduğunu ve bu mitinglerde bir kişinin cüzdanının çalınmadığını, iki kişinin kavga etmediğini belirten sözlerinin gündem olduğu bilgisi yer almaktadır.
CHP Meclis Grup Başkanı Özgür Özel'in Eskişehir’de Atatürk Kültür, Sanat ve Kongre Merkezi'nde bir grup toplantısı düzenlemiş, toplantıda tansiyon yükselmişti. Resmi protokol akışı esnasında basın mensupları ile koruma ekibi karşı karşıya gelmişti.
İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sahneden inmeye çalışan gazeteciler engellenmiş, bir koruma basın mensubuna yönelik fiziksel müdahalede bulunmuştu.
Bu krizin ardından Hamamyolu'ndaki esnaf ziyaretinde de tansiyon yükseldi. Aynı koruma görevlisi, Hamamyolu'ndaki esnaf ziyaretinde de basın mensuplarına yönelik fiziki müdahalede bulundu.
Gazetecileri iterek ve fiziksel olarak engelleyerek görevlerini yapmalarına engel olan koruma tepki çekti. Gazetecilere aynı kişi tarafından yapılan üst üste müdahale alanda gergin anlara neden oldu.
Öte yandan Özgür Özel, bugünkü konuşmasında sarf ettiği “Bizim 19 Mart'tan beri 116 tane mitingi yaptık. Bizim mitinglerin ortak özelliği şu. Bir kişinin cüzdanı çalınmadı, 2 kişi birbiri ile kavga etmedi, biz böyle güzel insanlarla birlikteyiz" sözleri de gündem oldu.