Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası temaslarında ve devlet başkanlarıyla gerçekleştirdiği resmi görüşmelerde İngilizce tercümanlık yapan Fatma Gülham Abushanab, son olarak NATO Zirvesi'ndeki göreviyle yeniden gündeme geldi. Peki, Fatma Gülham Abushanab kimdir?

Fatima Gülham Abushanab, uluslararası ilişkiler uzmanı ve Cumhurbaşkanlığı bünyesinde görev yapan bir devlet tercümanıdır. NATO, G20 ve Birleşmiş Milletler gibi üst düzey platformlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eşlik eden Abushanab, diplomasi alanındaki başarısıyla öne çıkıyor. Abushanab, Kavakçı ile Ürdün asıllı Ali Ahmad Abushanab’ın kızı.

Lisans eğitimini Uluslararası İlişkiler alanında George Mason Üniversitesinde tamamlayan Abushanab, daha sonra Georgetown Üniversitesi’nde Liberal Studies programında Müslüman-Hristiyan İlişkileri bölümünde yüksek lisans yaptı. Washington’da sürdürdüğü eğitimin yanı sıra farklı yerlerde araştırma asistanlığı yapan Abushanab’ın görev aldığı kuruluşlardan bazıları Becketfund Organization for Religious Liberty, Woodrow Wilson International Center for Scholars ve United States Congress oldu.

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