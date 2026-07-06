Fenerbahçe'den ayrılan milli golcü Cenk Tosun'un yeni takımı netleşiyor. Fatih Karagümrük'ün tecrübeli forvetle anlaşma sağladığı, sözleşmedeki son detayların görüşüldüğü öne sürüldü.

Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları giyen milli futbolcu Cenk Tosun'un yeni takımıyla ilgili dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi. Tecrübeli golcünün, Süper Lig'de geçen sezon küme düşen Fatih Karagümrük ile anlaşma sağladığı öne sürüldü.

Cenk Tosun

SON DETAYLAR GÖRÜŞÜLÜYOR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fatih Karagümrük ile Cenk Tosun arasında prensip anlaşmasına varıldı. Tarafların, sözleşmeye ilişkin son detaylar üzerinde görüşmelerini sürdürdüğü aktarıldı.

Cenk Tosun

RESMİ İMZANIN KISA SÜRE İÇİNDE ATILMASI BEKLENİYOR

Haberde, Fatih Karagümrük yönetiminin transferi kısa süre içerisinde resmiyete kavuşturmak için son hazırlıkları yaptığı ifade edildi. Görüşmelerde herhangi bir pürüz yaşanmaması halinde deneyimli santrforun İstanbul temsilcisine imza atması bekleniyor.

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