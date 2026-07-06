Murat Çapan ile evlenen 28 yaşındaki Afro-Türk fenomen Zehra Özdemir’e takılan takılar, sosyal medyaya damga vurdu. Fenomen gelinin kolları ve boynunun takılarla kaplandığı görüntüler çok konuşuldu.

Görenlerin turist sandığı 28 yaşındaki Afro-Türk fenomen Zehra Özdemir, gelin oldu. Düğünde takılan takılar sosyal medyada gündem olurken, fenomenin kollarının, boynunun takı ile dolduğu görüldü.

Altına sarılan gelin! Fenomen Zehra Özdemir’in düğün takıları gündem oldu

TAKILAR GÜNDEM OLDU

Dedeleri 1800'lü yıllarda Sudan'dan İzmit'e göç eden ve uzun süredir Kocaeli'nde yaşayan fenomen Zehra Özdemir, ocak ayında nişanlandığı Murat Çapan ile hayatını birleştirdi. Genç fenomenin düğününde takılan takılar, kısa sürede gündem oldu.

Altına sarılan gelin! Fenomen Zehra Özdemir’in düğün takıları gündem oldu

BİLEZİKLER KOLLARINI SARDI

Uzayıp giden takı kuyruğu ve bilezikler çok konuşulurken, düğüne katılan bir isim de dikkat çekti. “Vanlı Kara Haydar” lakabıyla tanınan Mehmet Fatih Tançalan ile mayıs ayında nişanlanan ve takıları ile gündem olan fenomen Çağla Öz, yakın arkadaşı fenomen Zehra Özdemir’i düğününde yalnız bırakmadı. Düğüne kollarını kaplayan bileziklerle katılan Öz, arkadaşı Özdemir’e bilezik taktı ve o anları sosyal medya hesabından “Benim arkadaşım olduğu çok mu belli?” notunu düşerek paylaştı. Altınlardan yürüyemez hale fenomen gelin adayının o anları medyaya damga vurdu.

Altına sarılan gelin! Fenomen Zehra Özdemir’in düğün takıları gündem oldu

NASIL FENOMEN OLDU?

Sosyal medya platformları TikTok ve Instagram’da içerik üreterek videolar paylaşan Zehra Özdemir, kendisiyle İngilizce konuşmaya çalışan insanlara verdiği "Hakiki İzmitliyim" cevabıyla sosyal medyada viral olmuştu.

Altına sarılan gelin! Fenomen Zehra Özdemir’in düğün takıları gündem oldu

“TÜRK’ÜM, İZMİT’TE DOĞUP BÜYÜDÜM”

Hayatının kendisini tanıtmakla geçtiğini söyleyen Özdemir, “Hayatım boyunca ilk başta kendimi tanıtmak zorunda kalıyorum. Yolda yürürken telefonla konuşuyorum, durdurup ‘Abla sen nerelisin?’ diyorlar. Nefes aldığım her süre hayat hikayemi anlatmak zorunda kalacağım. Çünkü ben İzmitliyim dediğim zaman insanlar inanmıyor. Türk’üm, İzmit’te doğup büyüdüm. Evet, kökenim Afrika ama neresi olduğunu bilmiyoruz. Çünkü mübadele zamanında gelmişiz. ‘Babam Adapazarlı, annem Yunanistanlı’ dediğim zaman, ‘Sen nasıl böyle oldun?’ diyorlar” demişti.

Haberle İlgili Daha Fazlası