HABER MERKEZİ • Afyonkarahisar
Afyonkarahisar'da AK Partili belediye başkanı istifa etti
Afyonkarahisar'da, Gebeceler Belde Belediye Başkanı AK Partili İsa Atay, görevinden istifa ettiğini duyurdu. Haberi, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı, sosyal medya hesabından yapılan açıklama ile doğruladı.
Özetle DinleAfyonkarahisar'da AK Partili belediye başkanı isti...
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Politika az önce
AK Partili Gebeceler Belde Belediye Başkanı İsa Atay görevinden istifa etti.
- İstifanın gerekçesine dair resmi bir açıklama yapılmadı.
- AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı, İsa Atay'ın partiden istifa ettiğini ve partileriyle yollarının ayrıldığını doğruladı.
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Afyonkarahisar'da, AK Partili Gebeceler Belde Belediye Başkanı İsa Atay, görevinden istifa etti.
Henüz istifanın gerekçesine dair resmi bir açıklama yapılmazken, AK Parti'den açıklama geldi.
"PARTİMİZLE YOLLARI AYRILDI"
AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Merkez Gebeceler Belediye Başkanı İsa Atay, AK Parti üyeliğinden istifa etmiş olup, partimizle yolları ayrılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.
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