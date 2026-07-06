Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) haftalık elektrik kesintisi programını paylaştı. Programa göre, 7 Temmuz Salı günü Avrupa Yakası'ndaki birçok ilçede elekterik kesintisi meydana gelecek. Kesintilerden etkilenecek olan vatandaşlar programın ayrıntısını araştırıyor. Peki, elektrikler ne zaman gelecek?