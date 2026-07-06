İstanbul'un 22 ilçesinde 9 saati bulan elektrik kesintisi... Elektrikler ne zaman gelecek?
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) haftalık elektrik kesintisi programını paylaştı. Programa göre, 7 Temmuz Salı günü Avrupa Yakası'ndaki birçok ilçede elekterik kesintisi meydana gelecek. Kesintilerden etkilenecek olan vatandaşlar programın ayrıntısını araştırıyor. Peki, elektrikler ne zaman gelecek?
Arnavutköy
Başakşehir
Bayrampaşa
Beşiktaş
Beylikdüzü
Beyoğlu
Büyükçekmece
Büyükçekmece
Çatalca
Çatalca
Esenler
Esenyurt
Fatih
Fatih
Gaziosmanpaşa
Gaziosmanpaşa
Güngören
Kağıthane
Kağıthane
Küçükçekmece
Sarıyer
Silivri
Silivri
Sultangazi
Sultangazi
Şişli
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