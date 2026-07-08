36'ncı NATO Liderler Zirvesi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen kritik oturumlarla devam ediyor. Ancak zirvenin yapıldığı alanda tüm dikkatleri üzerine çeken bambaşka isimler vardı.

MEDYA MERKEZİNDE SÜRPRİZ KARŞILAMA Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde oluşturulan Uluslararası Medya Merkezi'ne gelen yerli ve yabancı gazetecileri, Külliye'nin sevimli sakinleri anne "Lokum" ve yavrusu "Ak Kız" karşıladı.

Millet Kütüphanesi'nde bakımı yapılan yaklaşık 50 kediden biri olan Ankara kedisi "Lokum", yabancı basın mensuplarının bulunduğu kata çıkarıldı.

Yurt dışında "Angora kedisi" olarak bilinen Lokum; sevimli hareketleri, bembeyaz tüyleri ve çift renkli gözleriyle kısa sürede gazetecilerin ilgi odağı oldu.

Lokum'un yetiştiricisi veteriner Ayşegül Korkmaz, "Kedimiz Külliyede yaşıyor. Bugün kendisini ve Ankara'yı temsil etmek için burada. Misafirlerimiz olduğu sürece burada olacak ama sıkılınca gidecek" dedi.

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