2026 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı devam ediyor. Turnuvanın dikkat çeken eşleşmelerinden birinde İspanya ile Belçika yarı finale yükselmek için kozlarını paylaşacak. Savunmadaki başarılı performansıyla öne çıkan İspanya ile son maçlarda hücum gücüyle dikkat çeken Belçika'nın mücadelesi futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Peki İspanya-Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmaya dair merak edilen tüm detaylar...

İspanya-Belçika maçı ne zaman, saat kaçta sorusu gündemde! Turnuvaya H Grubu'nda başlayan İspanya, ilk maçında Yeşil Burun Adaları ile golsüz berabere kaldı. Daha sonra Suudi Arabistan'ı 4-0, Uruguay'ı ise 1-0 mağlup ederek grubunu tamamlayan İspanya, eleme turlarında da başarılı performansını sürdürdü. Son 32 turunda Avusturya'yı 3-0 mağlup eden İspanyollar, son 16 turunda ise Portekiz'i uzatma anlarına taşınan mücadelede 90+1. dakikada bulduğu golle 1-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

İspanya-Belçika maçı ne zaman, saat kaçta? Dünya Kupası çeyrek final heyecanı sürüyor

İspanya, turnuvada oynadığı beş maçın tamamında kalesini gole kapatarak organizasyonda henüz gol yemeyen tek takım olmayı başardı.

Belçika ise G Grubu'nda Mısır, İran ve Yeni Zelanda ile mücadele etti. İlk maçında Mısır ile 1-1 berabere kalan Belçika, İran karşısında golsüz eşitlikle sahadan ayrıldı. Gruptaki son karşılaşmada Yeni Zelanda'yı 5-1 mağlup eden ekip, lider olarak üst tura çıktı.

İspanya-Belçika maçı ne zaman, saat kaçta? Dünya Kupası çeyrek final heyecanı sürüyor

Son 32 turunda Senegal karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen geri dönüşe imza atan Belçika, uzatmalarda bulduğu golle rakibini 3-2 mağlup etti. Son 16 turunda ise ev sahibi ülkelerden ABD'yi 4-1 yenerek son sekiz takım arasına adını yazdırdı.

Turnuvanın ilk iki maçında yalnızca bir gol kaydeden Belçika, sonraki üç karşılaşmada ise rakip fileleri tam 12 kez havalandırarak hücumdaki yükselişiyle dikkat çekti.

İspanya-Belçika maçı ne zaman, saat kaçta? Dünya Kupası çeyrek final heyecanı sürüyor

İSPANYA-BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya ile Belçika, 10 Temmuz 2026 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Los Angeles Stadyumu'nda oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak.

İspanya-Belçika maçı ne zaman, saat kaçta? Dünya Kupası çeyrek final heyecanı sürüyor

İSPANYA-BELÇİKA MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanya ile Belçika arasındaki 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek final karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadele ayrıca Tabii platformu üzerinden de canlı izlenebilecek.



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