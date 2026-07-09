2027 FIBA Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin ikinci turunda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın maç programı netleşti. İlk eleme turunu namağlup tamamlayarak önemli bir başarıya imza atan ay-yıldızlılar, ikinci turda Dünya Kupası bileti için kritik karşılaşmalara çıkacak.

Litvanya, İtalya ve İzlanda ile kozlarını paylaşacak millilerin maç tarihleri de FIBA tarafından duyuruldu. Peki Türkiye Basketbol Milli Takımı'nın Dünya Kupası Elemeleri maçları ne zaman? İşte 2027 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ikinci tur fikstürü...

FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maç takvimi: Türkiye Basketbol Milli Takım maçları ne zaman?

DÜNYA KUPASI BİLETİ İÇİN İLK ÜÇ SIRA HEDEF

İkinci turda mücadele edecek altı takım arasında yer alan Türkiye, Litvanya, İtalya, İzlanda, Sırbistan ve Bosna Hersek, 2027 FIBA Dünya Kupası'na katılabilmek için mücadele verecek.

Grubu ilk üç sırada tamamlayan ekipler, Avrupa kıtası adına Dünya Kupası finallerine katılma hakkı elde edecek.

FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maç takvimi: Türkiye Basketbol Milli Takım maçları ne zaman?

TÜRKİYE BASKETBOL MİLLİ TAKIM MAÇLARI NE ZAMAN?

28 Ağustos 2026: Türkiye - Litvanya

31 Ağustos 2026: İzlanda - Türkiye

26 Kasım 2026: İtalya - Türkiye

29 Kasım 2026: Türkiye - İzlanda

26 Şubat 2027: Litvanya - Türkiye

1 Mart 2027: Türkiye - İtalya



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