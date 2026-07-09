İran basını, Sistan ve Beluçistan, Buşehr ile Hürmüzgan eyaletlerinde çok sayıda patlamanın meydana geldiğini aktarırken, olayın nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İran'ın güneyindeki birçok kentten peş peşe patlama sesleri geldi.

Yarı resmi Mehr Haber Ajansı'nın aktardığına göre, Sistan ve Beluçistan eyaletine bağlı Kunarek kentinde üç, Çoğadek bölgesinde ise iki patlama sesi duyuldu. Hürmüzgan eyaletinin merkezi Bender Abbas'ta da birden fazla patlamanın meydana geldiği belirtildi.

RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Patlamaların nedeni, hedef alınan noktalar ya da olası can ve mal kaybına ilişkin henüz resmi makamlardan ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan, ABD ordusunun bir gün önce İran'ın güneyindeki bazı bölgelere yoğun saldırılar düzenlediği bildirilmişti.

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