Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran'ın nükleer dosyasına ilişkin kalıcı çözümün ancak tüm tarafların çıkarlarını gözeten kapsamlı bir anlaşmayla mümkün olacağını söyledi. Lavrov, Batı'nın Ukrayna konusunda müzakere niyetine de güvenmediklerini belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afrika turu kapsamında bulunduğu Mozambik'te yaptığı açıklamalarda İran, Ukrayna ve Filistin başlıklarında dikkat çeken mesajlar verdi. İran'la ilgili krizin diplomasiyle çözülmesi gerektiğini vurgulayan Lavrov, kapsamlı bir anlaşma çağrısında bulundu.

Mozambik'in başkenti Maputo'da Cumhurbaşkanı Daniel Chapo tarafından kabul edilen Lavrov, daha sonra Mozambik Dışişleri ve İşbirliği Bakanı Manuela dos Santos Lucas ile görüştü. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.

İRAN İÇİN "KAPSAMLI ANLAŞMA" ÇAĞRISI

İran dosyasına değinen Lavrov, sorunun yalnızca tüm tarafların çıkarlarını gözeten bir uzlaşıyla çözülebileceğini söyledi.

Lavrov, "Bu meselenin sonlandırılması gerekiyor. Bu ancak tüm tarafların çıkarlarını yansıtan bir anlaşmayla mümkün olabilir. Süreç yalnızca İran, ABD ve komşu ülkeleri değil, mevcut durumun küresel ekonomiye etkilerinden zarar gören tüm ülkeleri de kapsamalı" ifadelerini kullandı.

"BATI'NIN MÜZAKERE İSTEDİĞİNE İNANMIYORUZ"

Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Lavrov, Batılı ülkelerin diplomasi çağrılarına güvenmediklerini söyledi.

Batı'nın geçmişte verilen taahhütleri yerine getirmediğini öne süren Lavrov, "Batı'nın müzakere yoluyla çözüm istediğine inanmıyoruz. Bu konudaki iyi niyetimiz ve umudumuz tükendi" dedi.

Lavrov ayrıca Rusya'nın Ukrayna'daki hedeflerine ulaşacağını savunurken, Mozambik yönetimine krize yönelik "dengeli yaklaşımı" nedeniyle teşekkür etti.

Gazze ve Filistin meselesine de değinen Lavrov, bölgedeki insani ve siyasi tablonun kötüleştiğini belirterek, "Filistin Devleti'nin kurulması imkanı baltalanıyor" değerlendirmesinde bulundu.

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