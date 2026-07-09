2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde (VNL) üçüncü hafta heyecanı devam ediyor. Turnuvada finaller yolunda kritik maçlara çıkan A Milli Kadın Voleybol Takımı, üçüncü haftadaki ikinci sınavında ABD ile karşı karşıya gelecek. Japonya'nın Osaka kentinde oynanacak mücadele öncesinde kadın voleybol milli takım maçı ne zaman, Filenin Sultanları ABD-Türkiye voleybol maçı hangi kanalda merak ediliyor.

Turnuvanın zirvesini yakından ilgilendiren mücadelede Filenin Sultanları, güçlü rakibi karşısında galibiyet alarak finaller için önemli bir avantaj elde etmeyi hedefliyor. Peki, kadın voleybol milli takım maçı ne zaman, Filenin Sultanları ABD-Türkiye voleybol maçı hangi kanalda?

Kadın voleybol milli takım maçı ne zaman? Filenin Sultanları ABD-Türkiye voleybol maçı canlı yayın bilgileri

KADIN VOLEYBOL MİLLİ TAKIM MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin üçüncü haftasındaki ikinci maçında 10 Temmuz 2026 Cuma günü ABD ile karşı karşıya gelecek. Japonya'nın Osaka kentindeki Asue Arena'da oynanacak mücadele TSİ 07.00'de başlayacak.

Filenin Sultanları, turnuvada geride kalan dokuz karşılaşmada 7 galibiyet elde ederek 18 puan topladı. Ay-yıldızlı ekip, üçüncü haftadaki ilk maçında Polonya'ya 3-2 mağlup olarak organizasyondaki ikinci yenilgisini aldı.

Rakip ABD ise oynadığı 10 maç sonunda 24 puanla Voleybol Milletler Ligi'nin zirvesinde bulunuyor. Türkiye rakibini mağlup etmesi halinde diğer maçların sonuçlarına bağlı olarak VNL Finalleri'ne katılmayı garantileme şansını yakalayacak.

Kadın voleybol milli takım maçı ne zaman? Filenin Sultanları ABD-Türkiye voleybol maçı canlı yayın bilgileri

FİLENİN SULTANLARI ABD-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI CANLI YAYIN HANGİ KANALDA?

2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde oynanacak ABD-Türkiye karşılaşması TRT Spor, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Karşılaşma, Japonya'nın Osaka kentindeki Asue Arena'da oynanacak ve voleybolseverler mücadeleyi Türkiye saati ile 07.00'den itibaren canlı takip edebilecek.

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