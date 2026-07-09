Fenerbahçe'ye Greenwood için rakip çıktı! La Liga devi teklif yaptı
Fenerbahçe'nin transfer etmek için çalışmalarını sürdürdüğü Mason Greenwood için İspanya devi de devreye girdi. Atletico Madrid'in Greenwood için teklif yaptığı iddia edildi.
- Atletico Madrid, Mason Greenwood'a yıllık net 5 ila 6 milyon Euro maaş içeren 5 yıllık sözleşme ve imaj haklarından pay teklif etti.
- Fenerbahçe'nin ise oyuncuya yıllık net 7 ila 8 milyon Euro maaş öngören 4 yıllık bir sözleşme önerdiği ifade edildi.
- Atletico Madrid'in, Fenerbahçe'nin Malcom ve Luiz Henrique gibi alternatif isimler üzerinde çalıştığı bilgisini Greenwood'a ilettiği aktarıldı.
- 24 yaşındaki kanat oyuncusu, 2025/26 sezonunda Marsilya forması ile çıktığı 45 maçta 26 gol ve 11 asist yaptı.
Yeni sezon kadrosunu şekillendiremeye çalışan Fenerbahçe'de gözler Mason Greenwood transferine çevrildi.
Marsilya'da forma giyen yıldız oyuncu için İspanya devi de devreye girdi.
Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre; Atletico Madrid, yıldız ismi kadrosuna katma hedefini sürdürüyor.
ATLETİCO MADRID'İN TEKLİFİ BELLİ OLDU
Madrid ekibinin, 24 yaşındaki futbolcuya yıllık net 5 ila 6 milyon Euro maaş içeren 5 yıllık sözleşmenin yanı sıra, imaj haklarından da pay alacağı bir teklif sunduğu ifade edildi.
Haberde Fenerbahçe'nin yıllık net 7 ila 8 milyon Euro maaş öngören 4 yıllık bir sözleşme önerdiğinin vurgulandı.
ALTERNATİF İSİMLER HAZIR BEKLETİLİYOR
Ayrıca Atletico cephesinin, Fenerbahçe'nin Malcom ve Luiz Henrique gibi alternatif isimler üzerinde çalıştığını Greenwood'a ilettiği belirtildi.
Fenerbahçe transferi resmen duyurdu! Shavon Shields takıma katıldı
37 GOLE KATKI SAĞLADI
2025/26 sezonundan Marsilya forması ile 45 maça çıkan 24 yaşındaki kanat oyuncusu, bu müsabakalarda 26 gol atıp 11 de asist yaptı.