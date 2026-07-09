Fenerbahçe'nin transfer etmek için çalışmalarını sürdürdüğü Mason Greenwood için İspanya devi de devreye girdi. Atletico Madrid'in Greenwood için teklif yaptığı iddia edildi.

Yeni sezon kadrosunu şekillendiremeye çalışan Fenerbahçe'de gözler Mason Greenwood transferine çevrildi.

Marsilya'da forma giyen yıldız oyuncu için İspanya devi de devreye girdi.

Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre; Atletico Madrid, yıldız ismi kadrosuna katma hedefini sürdürüyor.

Fenerbahçe'ye Greenwood için rakip çıktı! La Liga devi teklif yaptı

ATLETİCO MADRID'İN TEKLİFİ BELLİ OLDU

Madrid ekibinin, 24 yaşındaki futbolcuya yıllık net 5 ila 6 milyon Euro maaş içeren 5 yıllık sözleşmenin yanı sıra, imaj haklarından da pay alacağı bir teklif sunduğu ifade edildi.

Haberde Fenerbahçe'nin yıllık net 7 ila 8 milyon Euro maaş öngören 4 yıllık bir sözleşme önerdiğinin vurgulandı.

Fenerbahçe'ye Greenwood için rakip çıktı! La Liga devi teklif yaptı

ALTERNATİF İSİMLER HAZIR BEKLETİLİYOR

Ayrıca Atletico cephesinin, Fenerbahçe'nin Malcom ve Luiz Henrique gibi alternatif isimler üzerinde çalıştığını Greenwood'a ilettiği belirtildi.

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37 GOLE KATKI SAĞLADI

2025/26 sezonundan Marsilya forması ile 45 maça çıkan 24 yaşındaki kanat oyuncusu, bu müsabakalarda 26 gol atıp 11 de asist yaptı.

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