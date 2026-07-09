Yeni sezon kadro çalışmalarını sürdüren Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Fenerbahçe, Shavon Shields'i transfer ettiğini açıkladı.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, ABD asıllı Danimarkalı forvet Shavon Shields'ı kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında 32 yaşındaki oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Son olarak İtalyan ekibi Olimpia Milano'da forma giyen Shavon, 4 İtalya Ligi, 3 İtalya Kupası ve 3 İtalya Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

SHAVON SHİELDS KİMDİR?

1994 yılında Overland Park, Kansas’ta dünyaya gelen Shavon Shields, 2012-16 yılları arasında Amerika Kolej Ligi’nde Nebraska Üniversitesi forması giydi. Üniversite yıllarının ardından Almanya Ligi ekiplerinden Fraport Skyliners Frankfurt’a transfer oldu. Nisan 2017’de İtalya ekiplerinden Aquilla Trento ile yolu kesişen başarılı oyuncu, 2018-2019 sezonuna ise İspanya’da Baskonia Vitoria-Gasteiz forması ile başladı. 2019-20 sezonunu İspanya şampiyonluğu ile tamamlayan takımın bir parçası olan Shavon Shields, 2020-21 sezonunda ise İtalya’ya bu kez Olimpia Milano forması ile döndü. Olimpia Milano ile 10 şampiyonluk yaşayan deneyimli oyuncu, 2021-22, 2022-23, 2023-24 ve 2025-26 yıllarında İtalya Ligi Şampiyonluğu, 2021, 2022 ve 2026 yıllarında İtalya Kupası şampiyonluğu, 2020, 2024 ve 2025 yıllarında ise İtalya Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı. Takım başarılarının yanına bireysel başarılar da ekleyen Shields, EuroLeague’de 2020-21 ve 2021-22 sezonlarında en iyi ikinci takıma seçildi. EuroLeague’de geçtiğimiz sezon 12.7 sayı, 3.2 ribaund, 2.7 asist ve 12.8 verimlilik puanı ortalamalarını yakalayan Shavon Shields, Uluslararası arenada Danimarka Milli Takımının formasını giyiyor.

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