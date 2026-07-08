Sosyal medya fenomeni olarak tanınan 28 yaşındaki Gabriela Sanarrusia Chavarria ile erkek arkadaşı, evlerinde uğradıkları silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Gece saatlerinde yatak odalarına kadar giren saldırganların açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden çiftin ölümü büyük yankı uyandırırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kosta Rika'nın La Cruz bölgesinde meydana gelen olayda, Instagram ve TikTok'ta geniş bir takipçi kitlesine sahip olan 28 yaşındaki Gabriela de los Ángeles Sanarrusia Chavarria ile 30 yaşındaki erkek arkadaşı Jorge Isaac Agüero Corea, evlerinde silahlı saldırıya uğradı.

Gece saatlerinde eve zorla giren kimliği belirsiz saldırganlar, doğrudan çiftin bulunduğu yatak odasına yönelerek ateş açtı. Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, çiftin olay yerinde öldüğü belirlendi.

ZANLILARIN KULLANDIĞI ARAÇ YANMIŞ HALDE BULUNDU

Saldırının ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, olay yerinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunan boş bir arazide tamamen yanmış bir araç tespit etti. İlk incelemelere göre saldırganların kaçışta bu aracı kullandığı, ardından delilleri ortadan kaldırmak amacıyla ateşe vererek terk ettiği değerlendirildi. Güvenlik güçleri, aracın kayıt bilgileri üzerinden faillerin kimliklerini belirlemeye yönelik incelemelerini sürdürüyor.

Gece yarısı dehşet! Fenomen çift yatak odasında infaz edildi

SORUŞTURMADA ORGANİZE SUÇ ŞÜPHESİ

Kosta Rika Adli Soruşturma Organı (OIJ) yetkilileri, saldırının gerçekleştirilme biçimi ve olaydaki profesyonel yöntem nedeniyle ilk değerlendirmelerde olayın bir soygun olmadığı görüşünde birleşti.

Soruşturmada, cinayetin organize suç örgütleri arasında yaşanan bir hesaplaşmayla bağlantılı olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Öte yandan, hayatını kaybeden Gabriela Sanarrusia Chavarria'nın daha önce iki ayrı silahlı saldırıdan yaralı olarak kurtulduğu, ayrıca eski iş ortaklarının uyuşturucu ticareti bağlantıları bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Çifte cinayete ilişkin çok yönlü soruşturma sürerken, olay sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

Haberle İlgili Daha Fazlası