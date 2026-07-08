İsrail basını, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in F-35 krizini görüşmek üzere Tel Aviv'e gideceğini öne sürdü. İddiaya göre Hegseth, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya Trump yönetiminin Türkiye'nin F-35 programına ilişkin nihai tutumunu iletecek.

İsrail basınına göre, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, F-35 krizini doğrudan görüşmek üzere Tel Aviv'e gidiyor.

"WASHİNGTON'IN KESİN KARARINI İLETECEK"

Tel Aviv'deki diplomatik kaynaklar, ABD Savunma Bakanı Hegseth’in, F-35 tedarikine şiddetle karşı çıkan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Israel Katz ile ayrı ayrı kritik görüşmeler gerçekleştireceğini ileri sürdü.

NATO Zirvesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "F-35 bizim için yeni bir konu değil. Biz, 5 uçağın da sözünü aldık. F-35 konusunda bu Liderler Zirvesi'nden hayırlı bir karar çıkacağına inanıyorum" açıklamasının ardından, Hegseth’in Trump yönetiminin Türkiye konusundaki kararını İsrail yönetimine tebliğ edeceği iddia edildi.

İddialara göre Çarşamba günü Tel Aviv’e ulaşmış olacak.

ABD Savunma Bakanı’ndan F-35 çıkartması! Netanyahu ile görüşecek

NELER OLMUŞTU?

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD basınına yaptığı açıklamada, Türkiye'ye F-35 savaş uçakları satmasına karşı olduğunu açıkladı. CNN'e konuşan Netanyahu, ABD'nin Türkiye'ye F-35 hayalet savaş uçakları satmasının bölgesel dengeleri olumsuz etkileyeceğini iddia etti.

"YENİ GERİLİME YOL AÇACAK" İDDİASI

"Bu, Orta Doğu'daki güç dengesini bozacaktır. Çünkü bence Türkiye'nin saldırgan emelleri var" diyen Netanyahu, Türkiye'nin F-35 filosuna sahip olmasının bölgede yeni gerilimlere yol açacağını öne sürdü.

İsrail Başbakanı açıklamasının devamında, "Türkiye'ye bu gücü verdiğinizde bunun ardından saldırganlık göreceksiniz" ifadelerini kullandı.

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