İhlas Haber Ajansı
Hayvan otlatırken kayboldu, yarık içerisinde bulundu
Hatay'da oğlak otlatırken kaybolan 46 yaşındaki kadın volkanik arazide yarık içerisindeki mağarada bulundu. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Özetle DinleHayvan otlatırken kayboldu, yarık içerisinde bulun...
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Yaşam az önce
Hatay'ın Hassa ilçesi Haydarlar Mahallesi'nde merada oğlak otlatmaya çıkan Naciye Kıran, yarık içerisindeki bir mağarada yaralı halde bulundu.
- Naciye Kıran sabah saatlerinde meraya çıktı.
- Oğlaklar dönse de Kıran dönmedi.
- Kardeşinden haber alamayan Ayşe Kıran durumu bildirdi.
- Bölgeye itfaiye, AFAD ve jandarma sevk edildi.
- Kadın, saat 12.00 sıralarında volkanik arazideki yarıkta bulundu.
- Yaralı Kıran tedavi için hastaneye kaldırıldı.
- Kıran'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Hatay'ın Hassa ilçesi Haydarlar Mahallesi'nde yaşayan Naciye Kıran sabah saatlerinde oğlak otlatmaya meraya çıktı. Bir süre sonra oğlaklar eve dönse de Kıran dönmedi.
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YARIK MAĞARADA BULUNDU
Kardeşinden haber alamayan Ayşe Kıran, durumu ailesine bildirdi. İhbar üzerine kadını bulmak için bölgeye; itfaiye, AFAD ve jandarma sevk edildi. Ekipler ve vatandaşlarca saat 12.00 sıralarında başlatılan arama çalışmaları sonucunda kadın volkanik arazide oluşan yarık içerisindeki mağarada bulundu.
Yaralı halde bulunan kadın tedavi için hastaneye kaldırıldı. Kıran'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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