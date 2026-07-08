Hatay'da oğlak otlatırken kaybolan 46 yaşındaki kadın volkanik arazide yarık içerisindeki mağarada bulundu. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hatay'ın Hassa ilçesi Haydarlar Mahallesi'nde yaşayan Naciye Kıran sabah saatlerinde oğlak otlatmaya meraya çıktı. Bir süre sonra oğlaklar eve dönse de Kıran dönmedi.

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YARIK MAĞARADA BULUNDU

Kardeşinden haber alamayan Ayşe Kıran, durumu ailesine bildirdi. İhbar üzerine kadını bulmak için bölgeye; itfaiye, AFAD ve jandarma sevk edildi. Ekipler ve vatandaşlarca saat 12.00 sıralarında başlatılan arama çalışmaları sonucunda kadın volkanik arazide oluşan yarık içerisindeki mağarada bulundu.

Hayvan otlatırken kayboldu, yarık içerisinde bulundu

Yaralı halde bulunan kadın tedavi için hastaneye kaldırıldı. Kıran'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hayvan otlatırken kayboldu, yarık içerisinde bulundu

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