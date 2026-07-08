2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde Japonya etabına Polonya galibiyetiyle başlayan Filenin Sultanları'nın sıradaki rakibi ABD oldu. Voleybolseverler, Türkiye-ABD maçının tarihini, saatini, yayın kanalını ve A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Japonya etabındaki kalan maç programını araştırıyor.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 VNL üçüncü hafta ilk maçında Polonya'yı 3-1 mağlup ederek Osaka etabına galibiyetle başladı. Filenin Sultanları, finaller yolunda önem taşıyan bu son etapta sıradaki maçında ABD ile karşı karşıya gelecek. Türkiye'nin Japonya etabındaki maçları TRT Spor, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından takip edilebilecek.

TÜRKİYE-ABD VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye-ABD voleybol maçı 10 Temmuz 2026 Cuma günü saat 07.00'de oynanacak. Karşılaşma, Japonya'nın Osaka kentindeki Asue Arena'da yapılacak. Mücadele TRT Spor, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Filenin Sultanları, Japonya etabındaki ilk maçında Polonya'yı 3-1 yenerek üçüncü haftaya moralli başladı. Ay-yıldızlı ekip, ABD karşılaşmasında da galibiyet alarak VNL finalleri yolunda avantajını korumayı hedefleyecek. Türkiye, ilk iki haftayı 6 galibiyet ve 15 puanla 6. sırada tamamlamıştı.

Türkiye-ABD voleybol maçı ne zaman? Filenin Sultanları Japonya etabı maç takvimi

FİLENİN SULTANLARI JAPONYA ETABI MAÇ TAKVİMİ

Filenin Sultanları, 2026 Voleybol Milletler Ligi üçüncü hafta maçlarını 8-12 Temmuz 2026 tarihleri arasında Japonya'nın Osaka kentinde oynuyor. Türkiye'nin bu etapta rakipleri Polonya, ABD, Japonya ve Tayland olarak açıklandı. Polonya karşılaşmasını kazanan milliler, kalan üç maçta finaller için kritik puanlar arayacak.

Japonya etabı maç programı şöyle:

8 Temmuz 2026 - 06.00 Türkiye-Polonya

10 Temmuz 2026 - 07.00 ABD-Türkiye

11 Temmuz 2026 - 13.20 Japonya-Türkiye

12 Temmuz 2026 - 09.30 Tayland-Türkiye

Türkiye-ABD voleybol maçı ne zaman? Filenin Sultanları Japonya etabı maç takvimi

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI KADROSU

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin, Dilay Özdemir

Pasör Çaprazları: Melissa Vargas, Defne Başyolcu

Smaçörler: Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek

Orta Oyuncular: Zehra Güneş, Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Sinead Jack Kısal

Liberolar: Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın

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