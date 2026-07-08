Yılın ikinci yarısı jeopolitik risklerin bir miktar gerilediği, buna bağlı olarak enflasyon endişelerinin kısmen azaldığı bir ortamda başladı. Ancak FED’den faiz artışı beklentisi devam ederken; Tacirler Yatırım tarafından paylaşılan ‘2026 İkinci Yarı Strateji Raporu’nda BİST 100 endeksi için yeni hedef tahmininde bulunuldu. Ayrıca model portföyde yer alan hisseler de açıklandı.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Piyasalar 2026 yılına faiz indirimi beklentileri ile başlarken, ocak ayında ABD’nin Venezuela’ya müdahalesi ve şubat sonunda da İran ile başlayan askeri çatışma ortamı tabloyu tersine çevirdi. Petrol fiyatlarının yükselmesi enflasyon endişelerini artırdı, büyüme beklentileri zayıfladı, dolar güç kazandı. AB ve Japonya gibi büyük merkez bankaları faiz artışına gitti. FED’den de bu yıl en az 1 faiz artışı beklentisi masada kalmaya devam ediyor.

BİST 100 HEDEF FİYAT

Yılın ikinci yarısı ise jeopolitik risklerin bir miktar gerilediği, buna bağlı olarak enflasyon endişelerinin de kısmen azaldığı bir ortamda başladı. Gelişmeler iç piyasada da dikkatle izlenirken, yılın ikinci yarısına ilişkin beklentiler strateji raporlarına yansımaya başladı.

Tacirler Yatırım tarafından hazırlanan ‘2026 İkinci Yarı Strateji Raporu’nda da BİST 100 endeksi için hedef fiyat 12 aylık vadede 19.800 olarak açıklandı.

TÜFE’DEN YÜKSEK GETİRİ

Raporda, bu beklentinin endeks bazında yaklaşık %40 getiri potansiyeline işaret ettiği aktarılırken, “Bu getiri, önümüzdeki bir yıllık dönem için öngördüğümüz %25 yıllık TÜFE oranının üzerinde; bu süre zarfında elde edilebilecek ortalama net mevduat getirilerine dair simülasyonlarımızdan bulduğumuz oranlara ise yakın seviyededir. Ancak endeks üzeri getiri öngördüğümüz şirketlerde ortalama potansiyel getiri %54 civarındadır” ifadelerine yer verildi.

Borsa için yeni hedef fiyat! Hangi hisseler model portföyde?

HANGİ HİSSELER?

Model portföyde yer alan hisselere de değinilen raporda, “Mevcut durumda giriş sıralarına göre Migros, Türk Hava Yolları, Tüpraş, Coca Cola İçecek, Mavi Giyim, Ford Otosan, İşbank (C), TAV Havalimanları, Turkcell, Garanti Bankası, Sabancı Holding, MLP Sağlık ve Astor Enerji model portföyümüzde bulunmaktadır. Bu şirketleri ve performanslarını eşit ağırlıklı olarak takip ettiğimizi hatırlatalım” görüşü paylaşıldı.

YIL SONU TÜFE TAHMİNİ

Tacirler Yatırım Başekonomisti Ekin Çınar tarafından paylaşılan görüşte “ABD – İran arasındaki ateşkes sonrasında enerji fiyatlarında izlenen gerilemenin, yakın vadede enflasyonist baskıları kısmen hafifletebileceğini değerlendiriyoruz. Yıllık TÜFE’nin yaz aylarında düşüş eğilimini koruyarak eylül itibarıyla %30’un, ekim itibarıyla ise %29 altına gerileyebileceğini değerlendiriyoruz. 2026 yıl sonu TÜFE tahminimizi %28 seviyesinde korumakla birlikte, son dönemde bozulan beklenti ortamı sebebiyle tahminimize yönelik riskleri ‘sınırlı yukarı yönlü’ değerlendiriyoruz” ifadelerine yer verildi.

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