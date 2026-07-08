Karslıların yıllardır beklediği hayali gerçek oluyor. Bakü-Kars karşılıklı tarifeli uçak seferleri, 30 Temmuz itibarıyla başlayacak. İlk etapta haftada iki gün planlanan uçuşların yolcu talebine bağlı olarak ilerleyen süreçte artırılması planlanıyor.

Kars'ın uluslararası hava ulaşımında yeni bir dönemin kapıları açacak olan protokol, sonunda Azerbaycan Havayolları (AZAL) ile imzalandı. Kars Ticaret ve Sanayi Odası'nın girişimleriyle imzalanan protokol kapsamında 30 Temmuz itibarıyla Bakü-Kars karşılıklı tarifeli uçak seferleri başlayacak.

Yıllardır gündemde olan Bakü-Kars tarifeli uçak seferleri ilk olarak Perşembe ve Pazar günleri gerçekleştirilecek.

Kars’ın hayali gerçek oldu! 30 Temmuz’da başlıyor, Bakü uçak seferleri haftada 2 gün yapılacak

“HAVA ULAŞIMINDA BİR DÖNÜM NOKTASI”

Yalnızca Kars için değil, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri açısından da uluslararası hava ulaşımında önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirilen proje hakkında konuşan Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Bozan, bunun stratejik bir yatırım olduğunu söyledi.

Kars’ın hayali gerçek oldu! 30 Temmuz’da başlıyor, Bakü uçak seferleri haftada 2 gün yapılacak

“YENİ YATIRIMLARIN ÖNÜNÜ AÇACAK”

Bozan, Bakü-Kars uçuşlarının başlamasının kent adına tarihi bir gelişme olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

Yıllardır inandığımız, her platformda dile getirdiğimiz ve büyük emek verdiğimiz bir hayali gerçeğe dönüştürmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bakü-Kars uçak seferleri yalnızca iki şehir arasında ulaşımı sağlamayacak; turizmi canlandıracak, ticaretimizi büyütecek, yeni yatırımların önünü açacak ve Kars'ımızı Türk Dünyası ile çok daha güçlü şekilde buluşturacaktır. Oluşacak yoğun talep ile birlikte sefer sayılarının kısa sürede artırılacağına inanıyoruz. Kars artık sadece Türkiye'nin doğuya açılan kapısı değil, Türk Dünyası'na uzanan en güçlü hava koridorlarından biri olacaktır.

Kars’ın hayali gerçek oldu! 30 Temmuz’da başlıyor, Bakü uçak seferleri haftada 2 gün yapılacak

AZERBAYCAN'A AÇILAN HAVA KAPISI

Bakü-Kars hava köprüsünün kurulmasıyla birlikte iki kardeş şehir arasındaki ulaşım kolaylaşırken, bölgenin turizm potansiyelinin de önemli ölçüde artması bekleniyor. Özellikle Ani Ören Yeri, Sarıkamış Kayak Merkezi, Çıldır Gölü, Baltık mimarisiyle öne çıkan tarihi kent merkezi ve zengin Kars mutfağının Azerbaycanlı turistler başta olmak üzere Türk dünyasından gelecek ziyaretçilere daha kolay ulaşması hedefleniyor. Bakü-Kars tarifeli uçuşları, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Azerbaycan arasında gerçekleştirilecek önemli uluslararası hava bağlantılarından biri olma özelliğini taşıyor.

Kars’ın hayali gerçek oldu! 30 Temmuz’da başlıyor, Bakü uçak seferleri haftada 2 gün yapılacak

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