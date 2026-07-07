Hava yolu şirketi AJet, Sivas-Köln seferlerine başlıyor. İlk sefer 8 Temmuz tarihinde yapılacak.

Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, AJet'in Sivas ile Almanya'nın Köln şehri arasındaki direkt seferlerin yarın başlayacağı belirtildi.

Açıklamada, hem gurbetçi vatandaşların memleket özlemini azaltacağı hem de Sivas'ın uluslararası ulaşım ağını güçlendireceği bu önemli adımın şehre hayırlı olması temenni edildi.

Sivas-Köln arasındaki seferler, çarşamba günü Sivas'tan gidiş ve perşembe günü Köln'den dönüş şeklinde yapılacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası