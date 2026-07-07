“Borsada yüksek kazanç” vaadiyle çok sayıda sağlık çalışanını 225 milyon lira dolandırdığı iddia edilen öğretim görevlisi Fatih A.’nın Fransa’da olduğu belirlendi. Fatih A.’nın gözaltına alınan eşi Fatma A. para transferlerine yardım ettiği iddialarını reddederek “Eşim ya da müştekiler benim üzerime hiç para yatırmadı. Giderken vedalaşmadı bile. Kullandığım araba kiralık” dedi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışan Fatih A.‘nın "ABD borsasında yüksek kazanç" vaadiyle aralarında ünlü cerrahların da bulunduğu çok sayıda sağlık çalışanını 225 milyon lira dolandırdığı iddia edilmişti.

Söz konusu iddiaya ilişkin başlatılan soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Fatih A.’nın eşi Fatma A. gözaltına alındı.

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“ÜZERİME HİÇ PARA YATIRMADI”

Fatma A, dolandırıcılık iddiaları “Eşim ek gelir olsun diye abimin üzerine emlak ofisi açtı. Eşim ya da müştekiler benim üzerime hiç para yatırmadı. Fatih'in yaptıklarından haberim yok. İki tane çocuğumuz var. Giderken vedalaşmadı bile, bana İstanbul'a gidiyorum dedi. Müştekilerden birinin avukatı beni arayarak eşimin kaçtığını söyledi, bu şekilde haberdar oldum. Herhangi bir eyleme iştirakta bulunmadım. Kullandığım araba kiralık. Hayat tarzımızda hiçbir değişiklik olmadı. Eşimle birlikte yurt dışına gidiyorduk” diyerek suçlamaları reddetti.

EŞİ SERBEST

Fatma A., savcılıktaki ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla şüphelilerin banka hesaplarına el konulmasına yönelik işlemlerin başlatıldığı, ayrıca Fatih A.'nın ikametinde, iş yerinde ve üniversitedeki odasında arama yapılması için gerekli talimatların verildiği bildirildi.

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FRANSA’YA KAÇMIŞ

Fatih A.‘nın 1 Temmuz 2026 tarihinde Fransa'ya çıktığı tespit edildi.

İddiaya göre 1999 yılında anestezi teknikeri olarak göreve başlayan, Akdeniz Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda öğretim görevlisi olarak görev yapan Fatih A., geliştirdiği robot yazılımın yüksek kazanç sağladığını öne sürdü ve çok sayıda kişiden para topladı.

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EŞİ ARACILIK ETTİ İDDİASI

Döviz ve borsa işlemlerinden yüksek kazanç elde edildiğini anlatan Fatih A. aylık yüzde 1,5 faiz ile yüksek gelir sağlanacağı vaadinde bulundu. Soruşturma kapsamında, bazı para transferlerine Antalya'da bir hastanede hemşire olarak görev yaptığı belirtilen eşi Fatma A.'nın aracılık ettiği iddia edildi. Mağdurların paraları banka havalesi yoluyla şüphelinin belirlediği hesaplara gönderdikleri, bu yöntemle dolandırıcılık eylemlerinin gerçekleştirildiğinin değerlendirildiği kaydedildi.

8 AYRI MAĞDUR

Yürütülen çalışmalarda şimdiye kadar emniyete başvuran 8 ayrı mağdurun aynı yöntemle yaklaşık 225 milyon lira dolandırıldıklarını beyan ederek şikayetçi oldukları öğrenildi.

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