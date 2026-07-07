Beşiktaş, Bundesliga temsilcisi Bayern Münih'te forma giyen ve 2026 Dünya Kupası'na son 32 turunda veda eden Almanya Milli Takımı kadrosunda bulunan Alexander Nübel'in transferi için prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Siyah-beyazlılar, Alman devi Bayern Münih'in 29 yaşındaki Alman file bekçisi Alexander Nübel'i kadrosuna kattı.

Alexander Nübel

İSTANBUL'A GELİŞ SAATİ BELLİ OLDU

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, Nübel'in transfer sürecine ilişkin şu ifadelere yer verildi:

Kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına vardığımız profesyonel futbolcu Alexander Nübel, sağlık kontrolleri ve transfer sürecinin tamamlanması için bu akşam İstanbul'a gelecektir. Alexander Nübel'i taşıyan uçak bu akşam saat 19.45'te Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacaktır.

NÜBEL'İN KARİYERİ

Alexander Nübel, kiralık olarak forma giydiği Almanya temsilcisi Stuttgart'ta geçtiğimiz sezon 49 maça çıktı. 2026 FIFA Dünya Kupası'na son 32 turunda veda eden Almanya'nın kadrosunda da yer alan 29 yaşındaki kaleci, ülkesinin Schalke 04 ve Fransa'nın Monaco takımlarında da görev yaptı.

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