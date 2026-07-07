Siyah-beyazlılar, RAMS Başakşehir'de forma giyen 23 yaşındaki file bekçisi Doğan Alemdar'ın transferi konusunda oyuncu ve turuncu-lacivertli kulüp ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

Sergen Yalçın sonrası teknik direktörlük görevine İtalyan çalıştırıcı Vincenzo Italiano'yu getiren Beşiktaş, Fransız sol bek Kassoum Ouattara ve 20 yaşındaki orta saha İlhan Fakılı'nın ardından 3'üncü transferini duyurdu.

İSTANBUL'A GELİYOR

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına vardığımız profesyonel futbolcu Doğan Alemdar, sağlık kontrolleri ve transfer sürecinin tamamlanması için bu akşam İstanbul'a gelecektir. Doğan Alemdar'ı taşıyan uçak saat 18.40'ta İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde olacaktır" ifadelerine yer verildi.

Doğan Alemdar

DOĞAN ALEMDAR'IN KARİYERİ

Profesyonel kariyerine altyapısından yetiştiği Kayserispor'da başlayan Doğan Alemdar, 2021'de Fransa temsilcisi Rennes'e transfer oldu. Fransa'nın Troyes takımında da kiralık olarak forma giyen genç file bekçisi, Eylül 2025'te Başakşehir'e transfer oldu. Alemdar, geçtiğimiz sezon Türkiye Kupası'nda 3 maçta forma giydi.

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