Siyah-beyazlılar, Mayıs 2022'de transfer olduğu Bundesliga ekibi Borussia Dortmund ile geçtiğimiz ay yollarını ayıran tecrübeli milli orta saha oyuncusu Salih Özcan'ın transferinde mutlu sona ulaştı.

MURAD TAMER - Teknik direktör Vicenzo Italiano yönetiminde yeni sezon hazrlıklarını sürdüren Beşiktaş, Alman devi Borussia Dortmund'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan Salih Özcan ile anlaşmaya vardı.

Üç yıllık sözleşme imzalacak olan 28 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı kulüpten 2,5 milyon euro garanti ücret alacak.

Salih Özcan'ın, Borussia Dortmund ile kontratı 30 Haziran'da sona erdi.

96 MAÇTA 2 ASİST

Borussia Dortmund kariyerinde 96 maça çıkan ve 2 asist yapan Salih Özcan, geçtiğimiz sezon 12 maçta sadece 74 dakika süre aldı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda A Milli Takım formasını 2 karşılaşmada giyen oyuncu, 3-2 kazanılan ABD karşılaşmasında sergilediği başarılı performansla adından söz ettirdi.

Salih Özcan, ABD maçında 90 dakika sahada kaldı.

Öte yandan ikinci hazırlık maçında Macaristan'ın Mosonmagyar takımı ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş, Clermont'tan transfer edilen İlhan Fakılı ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Transferi için Clermont Foot 63 ile anlaşmaya varılan İlhan Fakılı ile 4 yıllık (2029-30 sezonu sonuna kadar) sözleşme imzalanmıştır" denildi.

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