Bundesliga'dan Beşiktaş'a transfer: Anlaşma 3 yıllık, maaş da belli oldu
Siyah-beyazlılar, Mayıs 2022'de transfer olduğu Bundesliga ekibi Borussia Dortmund ile geçtiğimiz ay yollarını ayıran tecrübeli milli orta saha oyuncusu Salih Özcan'ın transferinde mutlu sona ulaştı.
- Salih Özcan, Beşiktaş ile üç yıllık sözleşme imzalayacak ve 2,5 milyon euro garanti ücret alacak.
- Borussia Dortmund'da 96 maçta 2 asist yapan Salih Özcan, geçtiğimiz sezon 12 maçta 74 dakika süre aldı.
- Salih Özcan, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda A Milli Takım formasıyla 2 maça çıktı ve ABD karşılaşmasında sergilediği performansla dikkat çekti.
MURAD TAMER - Teknik direktör Vicenzo Italiano yönetiminde yeni sezon hazrlıklarını sürdüren Beşiktaş, Alman devi Borussia Dortmund'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan Salih Özcan ile anlaşmaya vardı.
Üç yıllık sözleşme imzalacak olan 28 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı kulüpten 2,5 milyon euro garanti ücret alacak.
96 MAÇTA 2 ASİST
Borussia Dortmund kariyerinde 96 maça çıkan ve 2 asist yapan Salih Özcan, geçtiğimiz sezon 12 maçta sadece 74 dakika süre aldı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda A Milli Takım formasını 2 karşılaşmada giyen oyuncu, 3-2 kazanılan ABD karşılaşmasında sergilediği başarılı performansla adından söz ettirdi.
Öte yandan ikinci hazırlık maçında Macaristan'ın Mosonmagyar takımı ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş, Clermont'tan transfer edilen İlhan Fakılı ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.