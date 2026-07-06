Depoda asılı bulunmuştu! Zekiye'nin ölümünde gözler silinen mesajlarda: Kocası baş şüpheli
Aksaray'da evinin deposunda asılı halde ölü bulunan Zekiye Derin'in eşi Mehmet Derin baş şüpheli olarak ifade verecek. Genç kadının vücudundaki darp izleri, olaydan birkaç saat önce kız kardeşinden düğün için elbise istemesi kuşku uyandırdı. Ayrıca kadının daha önce atıp sildiği mesajlar da geri getirilecek.
- Eskil Cumhuriyet Başsavcılığı, ilk başta kovuşturmaya yer olmadığına karar vermişti.
- Ailenin itirazı üzerine Zekiye Derin'in eşi Mehmet Derin şüpheli olarak dosyaya eklendi.
- Baba, damadının kızına psikolojik baskı yapıp intiharına sebep olduğu ya da dövüp öldürüp astığı ihtimali üzerinde durarak şikayetçi oldu.
- Karı kocanın telefonları ve HTS kayıtları incelenecek, silinen mesajlar geri getirilecek.
- Zekiye Derin'in eşarbına DNA incelemesi yapılacak ve otopsi bulguları göz önünde bulundurularak olayın intihar mı cinayet mi olduğuna dair rapor istenecek.
Geçtiğimiz Nisan ayında Aksaray'ın Eskil ilçesinde evinin deposunda ölü bulunan 3 çocuk annesi Zekiye Derin soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.
AKOM ve Orhan Şen aynı tarihi verdi! İstanbul’a ne zaman yeniden yağmur yağacak?
İNTİHAR İHTİMALİ RAFA KALDIRILMIŞTI
Sabah'ın haberine göre intihar olarak değerlendirilen olayda, jandarma tutanaklarına Zekiye Derin'in ölümünden iki saat önce kız kardeşinden bir düğün için elbise istediği bilgisi yer almıştı.
Öte yandan kadının otopsisinde vücudunda darp izleri olduğu belirlenmişti. Ancak Eskil Cumhuriyet Başsavcılığı, Derin'in ölümünde herhangi bir kişinin kasıt veya taksirle sorumluluğunu ortaya koyacak yeterli delil elde edilemediğini belirterek kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.
BAŞ ŞÜPHELİ KOCASI OLDU
Ailenin savcılığa yaptığı itirazın ardından kadının eşi Mehmet Derin, dosyaya şüpheli olarak eklendi. Acılı baba, damadını suçlayarak "Kızıma psikolojik baskı yapıp intiharına sebep olan ya da dövüp öldürüp mü astı bilmiyorum ama Mehmet Derin'den şikayetçiyim" dedi.
SİLİNEN MESAJLAR GERİ GETİRİLECEK
Karı kocanın telefonları, HTS kayıtları inceleme altına alınırken Zekiye Derin'in olay günü kardeşine gönderip sildiği mesajların peşine düşüldü.
EŞARBINA DNA İNCELEMESİ YAPILACAK
Diğer yandan Zekiye'nin asılı haldeyken başından sıyrılan eşarbına DNA incelemesi yapılacak. Zekiye'nin vücudunda tespit edilen bulgular göz önünde bulundurularak olayın intihar ya da cinayet olup olmadığı konularında rapor istenecek. Bu sebeplerden dosya Eskil Cumhuriyet Başsavcılığına iade edildi.