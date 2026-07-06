Aksaray'da evinin deposunda asılı halde ölü bulunan Zekiye Derin'in eşi Mehmet Derin baş şüpheli olarak ifade verecek. Genç kadının vücudundaki darp izleri, olaydan birkaç saat önce kız kardeşinden düğün için elbise istemesi kuşku uyandırdı. Ayrıca kadının daha önce atıp sildiği mesajlar da geri getirilecek.

Geçtiğimiz Nisan ayında Aksaray'ın Eskil ilçesinde evinin deposunda ölü bulunan 3 çocuk annesi Zekiye Derin soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

İNTİHAR İHTİMALİ RAFA KALDIRILMIŞTI

Sabah'ın haberine göre intihar olarak değerlendirilen olayda, jandarma tutanaklarına Zekiye Derin'in ölümünden iki saat önce kız kardeşinden bir düğün için elbise istediği bilgisi yer almıştı.

Öte yandan kadının otopsisinde vücudunda darp izleri olduğu belirlenmişti. Ancak Eskil Cumhuriyet Başsavcılığı, Derin'in ölümünde herhangi bir kişinin kasıt veya taksirle sorumluluğunu ortaya koyacak yeterli delil elde edilemediğini belirterek kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

Depoda asılı bulunmuştu! Zekiye'nin ölümünde gözler silinen mesajlarda: Kocası baş şüpheli

BAŞ ŞÜPHELİ KOCASI OLDU

Ailenin savcılığa yaptığı itirazın ardından kadının eşi Mehmet Derin, dosyaya şüpheli olarak eklendi. Acılı baba, damadını suçlayarak "Kızıma psikolojik baskı yapıp intiharına sebep olan ya da dövüp öldürüp mü astı bilmiyorum ama Mehmet Derin'den şikayetçiyim" dedi.

SİLİNEN MESAJLAR GERİ GETİRİLECEK

Karı kocanın telefonları, HTS kayıtları inceleme altına alınırken Zekiye Derin'in olay günü kardeşine gönderip sildiği mesajların peşine düşüldü.

Depoda asılı bulunmuştu! Zekiye'nin ölümünde gözler silinen mesajlarda: Kocası baş şüpheli

EŞARBINA DNA İNCELEMESİ YAPILACAK

Diğer yandan Zekiye'nin asılı haldeyken başından sıyrılan eşarbına DNA incelemesi yapılacak. Zekiye'nin vücudunda tespit edilen bulgular göz önünde bulundurularak olayın intihar ya da cinayet olup olmadığı konularında rapor istenecek. Bu sebeplerden dosya Eskil Cumhuriyet Başsavcılığına iade edildi.

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