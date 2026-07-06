İstanbul Emniyeti'nin Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda şüphe üzerine durdurduğu hafif ticari araçta, Avrupa'ya kaçma hazırlığındaki 10 düzensiz göçmen yakalandı. Sınıra gitmek için organizatörlerle anlaşan göçmenler İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, kaçakçılıkta kullanılan araca el konuldu. Gözaltına alınan araç sürücüsü B.Y. (29) ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı suçunun önlenmesine yönelik önceki gün yürütülen çalışmalarda, bir grup kaçak kişiler tespit etti.

Büyükçekmece ilçesi TEM Otoyolu Edirne istikametinde şüphe üzerine durdurulan hafif ticari tipi araçta yapılan kontrollerde, 5’i erkek, 5’i kadın olmak üzere toplam 10 düzensiz göçmen ile araç sürücüsü B.Y.(29) isimli şüpheli yakalandı.

İstanbulda şüphe üzerine durdurulan araçtan 10 düzensiz göçmen çıktı!

Yakalanan düzensiz göçmenlerin, Avrupa ülkelerine gitmek üzere organizatör şahıslarla para karşılığında anlaştıkları ve söz konusu aracın kendilerini sınıra götürmek amacıyla gönderildiği anlaşıldı. Kaçak göçmen sevkiyatında kullanılan araca ve 2 adet cep telefonuna el konuldu.

İstanbulda şüphe üzerine durdurulan araçtan 10 düzensiz göçmen çıktı!

Yakalanan şüpheli B.Y. "Göçmen Kaçakçılığı" suçundan işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. 10 illegal sığınmacı ise sınırdışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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