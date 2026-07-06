Megastar Tarkan imaj değişikliğine gitti. Sosyal medya hesabından saçlarını kestirdikten sonra fotoğrafını paylaşan Tarkan, takipçilerinden binlerce yorum aldı.

Şarkıları dillerden düşmeyen Tarkan, bu defa imaj değişikliğiyle gündem oldu.

Megastar Tarkan, saçlarını kestirdiği yeni halini sosyal medya hesabından paylaştı. Almanya’nın Dortmund kentinde sahne alan Tarkan, konser sonrası kuliste imajını yenilediğini belirtti.

Tarkan saçlarını kestirdi! Yaptığı paylaşım sosyal medyayı salladı

"BEĞENDİNİZ Mİ?"

Yeni halini sosyal medya hesabından paylaşan Tarkan, takipçilerine “Bu arada Dortmund konserinde sahneden iner inmez kuliste saçlarımı yaz için kısacık kestirdim. Nasıl olmuş? Beğendiniz mi?” ifadeleriyle seslendi.

PAYLAŞIMA YORUM YAĞMURU

Paylaşım kısa sürede gündem olurken, sosyal medya kullanıcıları Megastar’ın yeni imajına binlerce yorum yaptı. Ünlü isimler de Tarkan’ın paylaşımına kayıtsız kalmadı. Demet Akalın “Daima number 1” yorumunu yaparken, Ebru Polat ise “Bir insanın her hali mi güzel olur” ifadelerini kullandı. Nilgün Belgün ve Deniz Seki ise kalpli göz, ateş ve nazar boncuğu emojileri yolladı.

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