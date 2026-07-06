Ankara’nın ev sahipliğinde gerçekleşecek NATO Zirvesi’nin en kritik başlıklarından birinin de Rusya-Ukrayna savaşı olacağı biliniyor. Tarihi zirveden önce Trump’ın Rusya lideri Putin ve Ukrayna lideri Zelenskiy ile kritik telefon görüşmeleri gerçekleştirdiği bildirildi.

Ankara’nın ev sahipliği yapacağı NATO Zirvesi öncesinde diplomasi trafiği hız kazandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump’ın 1 saat 25 dakika süren telefon görüşmesinde Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi ve barış süreci ele alındı. Aynı gün Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy de Trump ile görüştüğünü açıklayarak, zirvede temasların sürdürülmesi konusunda mutabakata vardıklarını duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı Danışmanı Yuri Uşakov, Putin ile Trump arasında gerçekleştirilen görüşmenin "iş odaklı ve son derece yapıcı" geçtiğini belirtti. Uşakov, iki liderin özellikle Ankara’da 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek NATO Zirvesi kapsamında Rusya-Ukrayna savaşına çözüm arayışlarını değerlendirdiğini söyledi.

Ankara Zirvesi öncesi telefon trafiği! Trump, Putin ve Zelenskiy ile görüştü: Masada savaş var

"TRUMP, DÜŞMANLIKLARA SON VERİLMESİNİ YİNELEDİ"

Uşakov, "ABD Başkanı, düşmanlıklara hızlı bir şekilde son verilmesini ve krize barışçıl çözümler bulunmasını kolaylaştırmaya hazır olduğunu yineledi" ifadelerini kullandı. Ayrıca ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Trump’ın damadı Jared Kushner’in arabuluculuk girişimlerini sürdüreceğini ve uygun zamanda Moskova’yı ziyaret etmeye hazır olduklarını aktardı.

Trump’ın görüşmede, Ukrayna’daki savaşın "mümkün olan en kısa sürede" sona ermesinin ikili ekonomik iş birliği açısından önem taşıdığını vurguladığı bildirildi. Uşakov, Putin’in ise Ukrayna ve Avrupa ülkelerini "çatışmayı uzatmaya ve hatta tırmandırmaya bahse girmekle" suçladığını, Trump’a sahadaki durumla ilgili "gerçekçi" bir değerlendirme sunduğunu söyledi.

Ankara Zirvesi öncesi telefon trafiği! Trump, Putin ve Zelenskiy ile görüştü: Masada savaş var

İRAN DOSYASI DA MASADA

Görüşmede İran dosyası da ele alındı. Uşakov, Putin’in ABD ile İran arasında varılan mutabakat temelinde yürütülecek müzakere sürecinin "temel çözüm sorunlarına karşılıklı olarak kabul edilebilir uzun vadeli çözümler" üreteceği yönündeki beklentisini dile getirdiğini aktardı. Uşakov, "Putin, ülkesinin bölgedeki gerilimi azaltma ve durumu istikrara kavuşturma çabalarına pratik yardım sağlamaya hazır olduğunu yineledi" dedi. Trump’ın da Rusya’nın "dengeli tutumu ve yapıcı önerileri" nedeniyle Putin’e teşekkür ettiği ifade edildi.

ZELENKIY İLE DE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy de Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde cephedeki son durum ve Kiev’in diplomatik girişimlerini ele aldıklarını açıkladı. Zelenskiy, "Bu savaşa son verme konusunda gerçek bir ihtimal var ve Amerika'nın kararlılığı kesin. Ankara'daki NATO Zirvesi sırasında bu görüşmelere devam etme konusunda anlaştık" dedi.

Ankara Zirvesi öncesi telefon trafiği! Trump, Putin ve Zelenskiy ile görüştü: Masada savaş var

Trump, iki telefon görüşmesine ilişkin henüz kamuoyuna bir açıklama yapmadı. Uşakov ise görüşmede futbolun da gündeme geldiğini, Putin’in 2026 FIFA Dünya Kupası’nın başarıyla düzenlenmesi temennisinde bulunduğunu ve ABD Bağımsızlık Günü dolayısıyla Trump ile Amerikan halkını kutladığını söyledi. Uşakov, "Liderler temas halinde kalma ve yakında tekrar görüşme konusunda anlaştılar. Başkanımız, Donald Trump'ın Rusya'yı ziyaret etmek için geçerli bir daveti olduğunu hatırlattı" ifadelerini kullandı.

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