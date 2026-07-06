Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'dan ayrılarak 30 yaşında futbolu bırakma kararı alan Niklas Süle, kariyerine Almanya Bölgesel Amatör Ligi'nde devam edecek.

Alman futbolcu Niklas Süle, Bundesliga temsşlcisi Borussia Dortmund'dan ayrılarak, emeklilik kararı almıştı. Tecrübeli futbolcu, bu kararının üzerinde çok geçmeden yeni yakımını duyurdu.

"TEKNİK DİREKTÖR YAKIN ARKADAŞIM"

Almanya Bölgesel Amatör Ligi ekiplerinden SV Tiefenbach'a imza atan Süle, Sky Sports'a transferiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Deneyimli savunma oyuncusu, "Futbolu yeniden tamamen farklı bir perspektiften; işin içine ticaretin veya paranın girmediği, sadece oyunun kendisine odaklanıldığı bir ortamda deneyimleyecek olmaktan dolayı çok heyecanlıyım. En yakın arkadaşlarımdan ikisi SV Tiefenbach forması giyiyor, hatta biri takımın teknik direktörü. Profesyonel futbolda geçirdiğim 13 yılın ardından, arkadaşlarımla yeniden aynı sahayı paylaşmak ve bu harika sporun tadını sonuna kadar çıkarmak benim için gerçekten muazzam bir hediye" ifadelerini kullandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası