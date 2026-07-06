30 yaşında emekli oldu, amatör kümeye transfer oldu: Muazzam bir hediye
Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'dan ayrılarak 30 yaşında futbolu bırakma kararı alan Niklas Süle, kariyerine Almanya Bölgesel Amatör Ligi'nde devam edecek.
- Niklas Süle, profesyonel futbolda geçirdiği 13 yılın ardından SV Tiefenbach'a imza attı.
- Süle, bu transferle futbolu ticaretin veya paranın girmediği, sadece oyunun kendisine odaklanıldığı bir ortamda deneyimleyecek olmaktan heyecan duyuyor.
- En yakın arkadaşlarından ikisi SV Tiefenbach'ta forma giyiyor ve biri takımın teknik direktörü.
- Süle, arkadaşlarıyla yeniden aynı sahayı paylaşarak bu sporun tadını çıkarmayı bir hediye olarak görüyor.
Alman futbolcu Niklas Süle, Bundesliga temsşlcisi Borussia Dortmund'dan ayrılarak, emeklilik kararı almıştı. Tecrübeli futbolcu, bu kararının üzerinde çok geçmeden yeni yakımını duyurdu.
"TEKNİK DİREKTÖR YAKIN ARKADAŞIM"
Almanya Bölgesel Amatör Ligi ekiplerinden SV Tiefenbach'a imza atan Süle, Sky Sports'a transferiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Deneyimli savunma oyuncusu, "Futbolu yeniden tamamen farklı bir perspektiften; işin içine ticaretin veya paranın girmediği, sadece oyunun kendisine odaklanıldığı bir ortamda deneyimleyecek olmaktan dolayı çok heyecanlıyım. En yakın arkadaşlarımdan ikisi SV Tiefenbach forması giyiyor, hatta biri takımın teknik direktörü. Profesyonel futbolda geçirdiğim 13 yılın ardından, arkadaşlarımla yeniden aynı sahayı paylaşmak ve bu harika sporun tadını sonuna kadar çıkarmak benim için gerçekten muazzam bir hediye" ifadelerini kullandı.