Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek NATO Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Donald Trump Türkiye'yi ziyaret edecek. Trump, 17 yıl aradan sonra Türkiye'ye gelen ilk ABD lideri olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılacak görüşmede savunma sanayii, ticaret, enerji iş birliği ile Suriye, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Gazze başta olmak üzere bölgesel gelişmelerin ele alınması bekleniyor. Trump'ın Ankara programı da netleşirken, iki liderin Salı günü saat 15.00'te bir araya gelmesi öngörülüyor.

Türkiye, 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek NATO 36. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. NATO'nun geleceği ve küresel güvenlik politikalarının ele alınacağı zirveye 32 üye ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra dışişleri ve savunma bakanları katılacak.

NATO üyelerinin yanında AP4 olarak adlandırılan Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve Güney Kore de zirvede yer alacak. Toplantılarda Avrupa-Atlantik ve Hint-Pasifik bölgelerindeki güvenlik başlıkları kapsamlı şekilde değerlendirilecek.

17 YIL ARADAN SONRA BİR İLK!

Zirve kapsamında ABD Başkanı Donald Trump da Ankara'yı ziyaret edecek. Böylece Türkiye, 17 yıl sonra bir ABD başkanını ağırlamış olacak. Türkiye'ye son başkanlık ziyareti, Nisan 2009'da Barack Obama tarafından gerçekleştirilmişti.

Tarihi zirveye geri sayım! Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğanın görüşme saati belli oldu

KRİTİK GÖRÜŞMENİN SAATİ BELLİ OLDU

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek resmi karşılama töreninin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Trump'ın saat 15.00'da önce baş başa, ardından heyetler arası görüşme gerçekleştirmesi planlanıyor. İki liderin gündeminde savunma sanayiindeki iş birliğinin yanı sıra CAATSA yaptırımları, Türkiye'nin F-35 programına yeniden dahil edilmesi, KAAN savaş uçağı için motor temini ve yeni savunma projelerinin yer alması bekleniyor.

Liderlerin görüşmesinde bölgesel gelişmeler de geniş yer tutacak. Suriye'nin yeniden inşası, terörle mücadele, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda barış arayışları, Gazze'nin yeniden imarı ve İsrail'in ateşkes ihlallerine ilişkin başlıkların da masaya yatırılması öngörülüyor.

TRUMP’A YENİ HAVALİMANI

Zirve için üç havaalanı da aktif olacak. Devlet başkanlarının önemli bölümü Ankara Havalimanı ile Esenboğa Havalimanı’nı kullanacak. Bazı askerî ve özel uçuşlar ise Mürted Hava Meydanı üzerinden gerçekleştirilecek. ABD Başkanı Donald Trump’ın yarın Ankara’ya geleceği açıklandı. Güvenlik nedeniyle liderlerin hangi havalimanına ineceği açıklanmazken Trump’ın yenilenen Ankara Havalimanı’na inmesi bekleniyor.

TRUMP'IN PROGRAMI NETLEŞTİ

ABD Başkanı, Salı günü öğleden sonra başkente gelecek ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından karşılanacak. Resmi karşılama töreninin ardından Erdoğan ile ikili görüşmesini gerçekleştirecek.

Tarihi zirveye geri sayım! Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğanın görüşme saati belli oldu

ŞARA VE ZELENSKİY İLE GÖRÜŞECEK

Çarşamba günü ise NATO Liderler Zirvesi kapsamındaki resmi karşılama programına, aile fotoğrafı çekimine, liderler çalışma oturumuna ve akşam düzenlenecek liderler yemeğine katılacak. Programı kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile de ikili görüşmeler yapması planlanan Trump, Ankara'dan ayrılmadan önce bir basın toplantısı düzenleyecek. ABD Başkanının çarşamba akşamı Türkiye'den ayrılarak Beyaz Saray'a dönmesi bekleniyor.

Tarihi zirveye geri sayım! Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğanın görüşme saati belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Donald Trump arasında gerçekleştirilecek görüşmenin, NATO Zirvesi'nin en kritik temaslarından biri olması beklenirken, görüşmeden çıkacak mesajların hem Türkiye-ABD ilişkileri hem de bölgesel krizlerin geleceği açısından yakından takip edileceği değerlendiriliyor.

Tarihi zirveye geri sayım! Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğanın görüşme saati belli oldu

NATO 3.0 DÖNEMİ ŞEKİLLENECEK

Rusya-Ukrayna Savaşı, Orta Doğu’da derinleşen krizler, siber tehditler, uzay ve yapay zekâ destekli savunma teknolojilerindeki hızlı dönüşüm, NATO’yu yeni bir güvenlik anlayışına taşıyor. Uzmanların “NATO 3.0” olarak tanımladığı bu yeni dönemde ittifak, yalnızca kolektif savunmaya değil; yüksek teknoloji, hibrit tehditler, kritik altyapıların korunması, savunma sanayiinde ortak üretim ve caydırıcılık kapasitesinin güçlendirilmesine odaklanıyor.

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