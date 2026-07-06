Köy kahvehanesinde kumar oynatıldığı, kapalı alanda sigara içirildiği ve uyuşturucu kullanıldığı yönünde defalarca asılsız ihbarda bulunan köylü, 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yerel mahkemenin kararını inceleyen Yargıtay, hükmü onaylayarak cezayı kesinleştirdi.

K.G., köy kahvehanesi işletmecisi Y.G. hakkında '156 Jandarma' ihbar hattına birçok kez şikâyette bulundu. İhbarlarda kahvehanede kapalı alanda sigara içirildiği, kumar oynatıldığı ve uyuşturucu madde kullanıldığı öne sürüldü.

İHBARLAR ASILSIZ ÇIKTI

İhbarlar üzerine jandarma ekipleri bölgede kapsamlı inceleme başlattı. Günler süren araştırma ve denetimlerde iddiaların gerçeği yansıtmadığı tespit edildi.

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İFİTRADAN CEZA ALDI

Bunun üzerine kahvehane işletmecisi Y.G., komşusu hakkında "iftira" suçundan dava açtı. Davaya bakan Asliye Ceza Mahkemesi, sanığı 1 yıl 3 ay hapis cezasına mahkûm etti.

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YARGITAY CEZAYI ONADI

Sanık avukatının temyiz başvurusu üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 8. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bularak onadı. Böylece sanık hakkında verilen 1 yıl 3 ay hapis cezası kesinleşmiş oldu.

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