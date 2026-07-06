Komşusuna iftira attı, hapis cezası aldı! Yargıtay'dan emsal karar
Köy kahvehanesinde kumar oynatıldığı, kapalı alanda sigara içirildiği ve uyuşturucu kullanıldığı yönünde defalarca asılsız ihbarda bulunan köylü, 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yerel mahkemenin kararını inceleyen Yargıtay, hükmü onaylayarak cezayı kesinleştirdi.
- Köy kahvehanesi işletmecisi Y.G. hakkında '156 Jandarma' ihbar hattına kapalı alanda sigara içildiği, kumar oynandığı ve uyuşturucu madde kullanıldığı yönünde şikayetlerde bulunuldu.
- Jandarma ekiplerinin incelemeleri sonucunda bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı tespit edildi.
- Kahvehane işletmecisi Y.G., komşusu hakkında 'iftira' suçundan dava açtı.
- Asliye Ceza Mahkemesi, sanığı 1 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum etti.
- Yargıtay 8. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını onadı ve ceza kesinleşti.
K.G., köy kahvehanesi işletmecisi Y.G. hakkında '156 Jandarma' ihbar hattına birçok kez şikâyette bulundu. İhbarlarda kahvehanede kapalı alanda sigara içirildiği, kumar oynatıldığı ve uyuşturucu madde kullanıldığı öne sürüldü.
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İHBARLAR ASILSIZ ÇIKTI
İhbarlar üzerine jandarma ekipleri bölgede kapsamlı inceleme başlattı. Günler süren araştırma ve denetimlerde iddiaların gerçeği yansıtmadığı tespit edildi.
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İFİTRADAN CEZA ALDI
Bunun üzerine kahvehane işletmecisi Y.G., komşusu hakkında "iftira" suçundan dava açtı. Davaya bakan Asliye Ceza Mahkemesi, sanığı 1 yıl 3 ay hapis cezasına mahkûm etti.
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YARGITAY CEZAYI ONADI
Sanık avukatının temyiz başvurusu üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 8. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bularak onadı. Böylece sanık hakkında verilen 1 yıl 3 ay hapis cezası kesinleşmiş oldu.