Altın fiyatlarında son dakika! 6 Temmuz 2026 gram altın fiyatı TSİ 06:10 itibarıyla 6.275 TL ve ons fiyatı 4.167 dolardan güne başladı. İlk işlemlerde ons 4.202 dolara yönelerek son 2 haftanın zirvesini test etti. Bu arada son düşüşü fırsat bilen merkez bankaları mayısta 41 ton altın satın aldı. Çin, üst üste 20 aylık alımıyla dikkat çekti. Mayısta 10 ton altın alan Çin, Aralık 2024'ten bu yana rezervlerine en yüksek eklemeyi de gerçekleştirmiş oldu.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- ABD’de haziran ayı istihdam verisinin beklentinin oldukça altında kalması ve FED’den eylül ayında faiz artışı beklentisinin gerilemesiyle birlikte ons altın, geçen haftayı %2,14 primle 4.175 dolardan tamamlamıştı. Aynı zamanda 4 haftalık düşüş serisini sonlandıran ons altın, yeni haftaya “sınırlı negatif” başlangıç yaptı. TSİ 06:10 itibarıyla ons altın 4.167 dolardan fiyatlandı. Ancak ilk işlemlerde ons, 4.202 dolarla son 2 haftanın zirve seviyelerine yöneldi. 6 Temmuz 2026 gram altın fiyatı da 6.275 TL’den güne başlıyor. Gram fiyatında geçen haftaki kapanış ise 6.282 TL’den gerçekleşmişti.

2 haftanın zirvesini gördü! Çin’den dikkat çeken alım

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

Geçen hafta ABD’de açıklanan verilere dikkat çeken analistler “Tarım dışı istihdam haziranda sadece 57 bin arttı. Bu, son 4 ayın en düşük artışı ve 114 bin artış tahminlerin çok altında kaldı. Bu durum, yatırımcıların eylül ayında FED’den faiz artırımı beklentilerini düşürmesine neden oldu. CME FEDWatch anketinde faiz artırımı beklentisi, rapordan önce %66 iken bu hafta başında %45’İn de altına düştü” diye konuşuyor. Petrol fiyatlarının zayıf seyri, Hürmüz Boğazı'ndan enerji akışının toparlanması ve OPEC+ Grubunun arz artışına gitme kararı; piyasada enflasyonist endişeleri hafifleterek, altın üzerindeki baskıyı azalttı.

ONSTA BEKLENTİLER

Ons fiyatında teknik olarak 3.650-3.850 dolar bandının altında kalıcı bir hareket beklemediğini belirten Nurol Portföy Yönetim Kurulu Danışmanı Altuğ Özaslan, önceki kadar hızlı olmasa da bundan sonra da trendin devam edeceğini düşündüğünü belirterek “Benim açımdan altın, alım fırsatı tarafında cazip görünmeye başladı. Üç yıl önce altın trendini başlatan temel dinamiklerin tamamı bugün de hayatımızda var” değerlendirmesinde bulundu. FED’den faiz artışı beklemediğini de belirten Özaslan; enflasyonda bir miktar yumuşama görüldüğünde indirimin yollarının aranacağını da savundu.

2 haftanın zirvesini gördü! Çin’den dikkat çeken alım

MAYISTA 41 TON ALIM

Bu arada merkez bankaları mayısta 41 ton altın satın aldı. Bu, Kasım 2025'ten bu yana en büyük aylık artış anlamına geldi. Polonya üst üste ikinci ay 18 ton ile lider oldu ve yıl başından beri toplam alımlarını 64 tona çıkardı. Ülkenin altın rezervleri ise 614 tona ulaştı.

DİKKAT ÇEKEN ÇİN DETAYI

Çin, Aralık 2024'ten bu yana en büyük aylık artışa imza attı ve 10 ton alım yaptı. Ülke, resmî altın rezervlerini 2 bin 331 tona çıkardı. Çin’in toplam döviz rezervlerinin %9'unu altın oluşturuyor ve bu oran bütün zamanların en yüksek seviyesine de yaklaştı. Çin Merkez Bankası üst üste 20 aylık alımıyla da dikkat çekerken, mayısta Özbekistan ve Kazakistan sırasıyla 9 ton ve 7 ton taleple öne çıktı.

Haberle İlgili Daha Fazlası