Çorum'da bir düğün salonunda ikram edilen yemekten zehirlendikleri değerlendirilen yaklaşık 50 kişi hastanelik oldu.

Çorum'un merkezindeki düğün salonunda çok sayıda davetli, ikram edilen yemeği yedikten bir süre sonra rahatsızlandı. Mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı gibi şikayetler yaşayan davetlilerin bazıları ambulansla, bazıları da kendi imkanlarıyla hastanelere başvurdu.

Çorum'da düğün zulme döndü! Onlarca kişi yemekten zehirlendi

ONLARCA KİŞİ HASTANEDE TEDAVİ GÖRDÜ

Aralarında çocukların da bulunduğu yaklaşık 50 kişi, Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Hastanede gerekli müdahaleleri yapılan vatandaşlar, tedavileri sonrası taburcu edildi.

Öte yandan, aynı düğüne katılan ve yemekten yiyen bazı vatandaşların çevre il ve ilçelerdeki hastanelere de benzer şikayetlerle başvurduğu öğrenildi. Zehirlenme şüphesiyle hastanelere müracaat eden vatandaşların genel sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edildi.

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