Dünya Kupası son 16 turu maçında İngiltere, büyük mücadeleye sahne olan maçta Meksika'yı 3-2 mağlup ederek çeyrek finalde Norveç'in rakibi oldu.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Meksika ile İngiltere, Mexico City Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Nefes kesen mücadeleyi 54. dakikada Quansah'nın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan İngiltere 3-2 kazandı.

Meksika-İngiltere maçı nefes kesti! Norveç'in rakibi belli oldu

İngiltere'nin gollerini Bellingham (2) ve Harry Kane kaydetti. Meksika'nın gollerini ise Quinones ve Raul Jimenez attı.

İNGİLTERE ÇEYREK FİNALDE

Bu sonuçla turnuvanın ev sahiplerinden Meksika elenirken, İngiltere çeyrek finale yükselerek Norveç'in rakibi oldu.

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