MAHMUT EKİNCİ
Meksika-İngiltere maçı nefes kesti! Norveç'in rakibi belli oldu
Dünya Kupası son 16 turu maçında İngiltere, büyük mücadeleye sahne olan maçta Meksika'yı 3-2 mağlup ederek çeyrek finalde Norveç'in rakibi oldu.
Özetle DinleMeksika-İngiltere maçı nefes kesti! Norveç'in raki...
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda Meksika ile İngiltere arasındaki maçı, Quansah'ın kırmızı kart gördüğü ve 10 kişi kalan İngiltere kazandı.
- İngiltere, Quansah'ın 54. dakikada kırmızı kart görmesiyle 10 kişi mücadele etti.
- İngiltere'nin gollerini Bellingham (2) ve Harry Kane attı.
- Meksika'nın gollerini Quinones ve Raul Jimenez kaydetti.
- Bu sonuçla turnuvanın ev sahibi Meksika elendi.
- İngiltere çeyrek finale yükseldi.
- İngiltere'nin çeyrek finaldeki rakibi Norveç oldu.
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda Meksika ile İngiltere, Mexico City Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Nefes kesen mücadeleyi 54. dakikada Quansah'nın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan İngiltere 3-2 kazandı.
İngiltere'nin gollerini Bellingham (2) ve Harry Kane kaydetti. Meksika'nın gollerini ise Quinones ve Raul Jimenez attı.
İNGİLTERE ÇEYREK FİNALDE
Bu sonuçla turnuvanın ev sahiplerinden Meksika elenirken, İngiltere çeyrek finale yükselerek Norveç'in rakibi oldu.
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