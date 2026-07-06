İngiltere'nin Meksika galibiyetinin ardından kutlamalar sırasında talihsiz bir kaza geçiren Jordan Henderson, reklam panolarını aşmaya çalışırken sakatlandı. Oksijen desteğiyle sedyeyle sahadan çıkarılan tecrübeli futbolcu hastaneye kaldırıldı.

İngiltere'nin Meksika'yı 10 kişiyle 3-2 mağlup ederek tur atladığı maçın ardından yaşanan kutlamalar talihsiz bir sakatlığa sahne oldu. Tecrübeli futbolcu Jordan Henderson, kutlamalar sırasında yaşadığı kazanın ardından sedyeyle sahadan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Jordan Henderson

REKLAM PANOSUNDAN YERE DÜŞTÜ

Eski Liverpool kaptanı Jordan Henderson, maçın bitiş düdüğünün ardından reklam panolarının üzerinden atlamaya çalışırken dengesini kaybederek yere düştü. Kolunun üzerine kötü düşen deneyimli futbolcu, sağlık ekiplerinin uzun süren müdahalesinin ardından sedyeyle sahadan çıkarıldı. Henderson'a müdahale sırasında oksijen desteği de verildi.

Jordan Henderson'ın sakatlandığı an

"GÖRÜLMEYE DEĞERDİ"

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan İngiltere Milli Takımı kaptanı Harry Kane, takım arkadaşının durumuyla ilgili, "Jordan orada düştü. Sanırım iyi, koluyla ilgili bir sorun olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Jude Bellingham ise Henderson'ın durumunun ilk anda ciddi göründüğünü belirterek, "Biraz zor durumda. Sağlık ekibi her şeyi kontrol altında tutuyor. Tam olarak ne olduğunu bilmeden fazla konuşmak doğru olmaz. Ama herkes onun yanında oldu ve bu da görülmeye değer bir birliktelikti." dedi.

Jordan Henderson'ın sakatlandığı an

"İLK GÖRÜNTÜ GERÇEKTEN KÖTÜ"

İngiltere Teknik Direktörü Thomas Tuchel ise yaptığı açıklamada endişe verici ifadeler kullandı. Alman çalıştırıcı, "Durumu iyi görünmüyor. Jordan düştü ve bileğini sakatladı. İlk görüntü gerçekten kötü duruyor." diye konuştu.

Jordan Henderson'ın yaşadığı sakatlığın turnuvaya devam edip edemeyeceğini etkileyip etkilemeyeceği henüz netlik kazanmazken, deneyimli orta saha oyuncusunun hastanede detaylı kontrollerden geçirildiği öğrenildi.

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