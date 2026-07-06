Borsaya son 2 haftada 6 şirket geldi. Mayıs sonunda 6,63 milyon kişi olan yatırımcı sayısı, 3 Temmuz’da 6,82 milyon kişiye çıktı. Böylece söz konusu dönemde yeni yatırımcı sayısında 184 bin kişilik artış yaşandı. Son arzlar arasındaki Beta Enerji 1,14 milyon taleple Temmuz 2024 sonrası en fazla ilgi gören hisse konumuna gelirken, 1 milyon talep barajını aşan ikinci şirket oldu. Bu hafta borsada 2 yeni şirket için daha talepler toplanacak.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Halka arzlarda özelikle son 2 haftalık periyotta yaşanan ivmelenme, borsadaki yatırımcı sayısına da pozitif yansıyor.

Mayısta Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi şirketinin borsaya gelmesinin ardından halka arzlara yaklaşık 5 haftalık ara verilmişti. Sonraki süreçte:

-Haziranın son haftasında Beta Enerji ve Teknoloji şirketinin halka arzı gerçekleşti.

-29 Haziran-3 Temmuz haftasında Orzaks İlaç, Soho Giyim, Golda Gıda, Ekim Turizm ve İsvea Seramik şirketlerinin ilk halka arzları için talep toplama işlemi gerçekleşti.

184 BİN YENİ YATIRIMCI

MKK’nın Veri Analiz Platformunda (VAP) yer alan bilgilere bakıldığında ise mayıs ayında yatırımcı sayısı 6 milyon 636 bin 367 kişi olarak gerçekleşmişti.

Bu rakam, haziran ayında 6 milyon 750 bin 901 kişiye ulaştı. 3 Temmuz itibarıyla söz konusu rakam 6 milyon 820 bin kişiye çıktı.

Böylece 6 halka arz için talep toplama işleminin gerçekleştiği dönemde yatırımcı sayısında yaklaşık 184 bin kişilik artış yaşandı.

Halka arzlar doping oldu! Yatırımcı sayısında dikkat çeken artış

1 MİLYON BARAJI AŞILDI

Bu arada Beta Enerji, Temmuz 2024 sonrası gerçekleşen halka arzlarda 1 milyon talep barajını aşan ikinci işlem olarak kayıtlara geçti. Şirket, 1 milyon 143 bin 799 talep ile söz konusu dönemde en çok ilgi gören halka arz hissesi de oldu. Beta Enerji’ye 14 kat fazla talep gelmişti.

Bu yılın şubat ayında halka arzı gerçekleşen Empa Elektronik hisselerini ise 1 milyon 134 bin 537 kişi talep etmişti.

2 YENİ ŞİRKET DAHA…

Bu hafta borsada, 2 yeni şirket için daha talep toplama işlemleri gerçekleşecek. Bu kapsamda;

-Saat ve Saat Sanayi ve Ticaret A.Ş. şirketinin hisseleri için 6-7-8 Temmuz tarihlerinde 56,00 TL’den,

-Şa-Ra Enerji İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş. hisseleri için de 8-9-10 Temmuz’da 70,00 TL’den ilk halka arz işlemi gerçekleşecek.

Halka arzlar doping oldu! Yatırımcı sayısında dikkat çeken artış

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