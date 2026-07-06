Trabzonspor’da transfer hareketliliği devam ediyor. Ernest Muçi'nin bonservisini alan, Andre Onana'yı yeniden kiralayan Karadeniz temsilcisi, Noah Saviolo, Sidny Lopes Cabral, Ruslan Malinovskyi, Samet Akaydin, Melih Kabasakal, Metehan Mimaroğlu ve Thierry Karadeniz'in ardından bir oyuncuyu daha kadrosuna kattı.

Kaleci problemini Premier Lig ekibi Manchester United’dan Kamerunlu file bekçisi Andre Onana'yı bir yıllığına daha kiralayarak çözen bordo-mavililer, bir de kanada millî takviye yaptı.

13 MİLYON EURO BONSERVİS, 2 MİLYON EURO BONUS

Yeni sezon öncesi 10'uncu transferini gerçekleştiren Fatih Tekke yönetimindeki Karadeniz ekibi, Türk sol kanat Aral Şimşir için kulübü Midtjylland ile el sıkıştı.

Dört yıllık anlaşma sağlanan 24 yaşındaki oyuncu için 13 mlyon avro bonservis bedeli ödenecek ve 2 milyon avro da bonus maddesi olacak.

Midtjylland forması giyen Aral Şimşir, geçtiğimiz sezon Danimarka Süper Ligi'nde "Yılın Profili" seçildi.

MALINOVSKI İMZALIYOR

Öte yandan Trabzonspor’un bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Ruslan Malinovski, dün şehre geldi. 33 yaşındaki Ukraynalı orta saha oyuncusu, bugün resmi imzayı atacak.

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