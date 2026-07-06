Türkiye Gazetesi
Trabzonspor'da 10'uncu transfer de tamam: Milli yıldızla 4 yıllık anlaşma
Trabzonspor’da transfer hareketliliği devam ediyor. Ernest Muçi'nin bonservisini alan, Andre Onana'yı yeniden kiralayan Karadeniz temsilcisi, Noah Saviolo, Sidny Lopes Cabral, Ruslan Malinovskyi, Samet Akaydin, Melih Kabasakal, Metehan Mimaroğlu ve Thierry Karadeniz'in ardından bir oyuncuyu daha kadrosuna kattı.
Özetle DinleTrabzonspor'da 10'uncu transfer de tamam: Milli yı...
Kaydet
Spor az önce
Trabzonspor, 24 yaşındaki milli futbolcu Aral Şimşir'i kadrosuna kattı.
- Karadeniz temsilcisi, Noah Saviolo, Sidny Lopes Cabral, Ruslan Malinovskyi, Samet Akaydin, Melih Kabasakal, Metehan Mimaroğlu ve Thierry Karadeniz'in ardından bir oyuncuyu daha transfer etti.
- Aral Şimşir için Midtjylland'a 13 milyon euro bonservis ve 2 milyon euro bonus ödenecek.
0:00 0:00
1x
Kaleci problemini Premier Lig ekibi Manchester United’dan Kamerunlu file bekçisi Andre Onana'yı bir yıllığına daha kiralayarak çözen bordo-mavililer, bir de kanada millî takviye yaptı.
13 MİLYON EURO BONSERVİS, 2 MİLYON EURO BONUS
Yeni sezon öncesi 10'uncu transferini gerçekleştiren Fatih Tekke yönetimindeki Karadeniz ekibi, Türk sol kanat Aral Şimşir için kulübü Midtjylland ile el sıkıştı.
Dört yıllık anlaşma sağlanan 24 yaşındaki oyuncu için 13 mlyon avro bonservis bedeli ödenecek ve 2 milyon avro da bonus maddesi olacak.
MALINOVSKI İMZALIYOR
Öte yandan Trabzonspor’un bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Ruslan Malinovski, dün şehre geldi. 33 yaşındaki Ukraynalı orta saha oyuncusu, bugün resmi imzayı atacak.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR