Şırnak’ta geçtiğimiz yıl görülen çekirge popülasyonu bu yıl da etkili oldu. Sıcak havanın etkili olduğu kentte yüz binlerce çekirge, serin yaylalara çıkmak için yolları istila etti.

Kısa süre önce Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, il genelindeki tarım alanlarında yapılan kontrollerde çekirgelerin görülmeye başlandığını belirterek, vatandaşları uyarmıştı.

Havaların ısınmasının ardından yüksek sıcaklık görülen Şırnak’ta çekirge istilası yaşandı. Sürü halinde serin yerlere çıkmak için yola çıkan çekirgeler, görenleri korkuturken bir kısmı ise araç altında eziliyor.

Şırnak’ı istila etti! Yüz binlerce var... 2025te de görülmüştü, sıcak hava sonrası yeniden arttı

“YÜZ BİNLERCE ÇEKİRGE YAYLALARA ÇIKIYOR''

Her yıl temmuz ayında çekirgelerin sürüler halinde görüldüğünü söyleyen vatandaşlar “Havaların ısınmasıyla beraber çekirgeler serin yerlere çıkıyor, çıktıkları bölgede de araçlar geçiyor. Sürücüler istemsizce bu hayvanları eziyor. Yüz binlerce çekirge yaylalara çıkıyor'' dedi.

Şırnak’ı istila etti! Yüz binlerce var... 2025te de görülmüştü, sıcak hava sonrası yeniden arttı

ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ GEÇEN AY UYARMIŞTI

Haziran ayında Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, il genelindeki tarım alanlarında yapılan kontrollerde çekirgelerin görülmeye başlandığını, ancak mevcut durumun henüz ekonomik zarar eşiğine ulaşmadığını açıklamıştı.

Şırnak’ı istila etti! Yüz binlerce var... 2025te de görülmüştü, sıcak hava sonrası yeniden arttı

Yetkililer, üreticilerin çekirge popülasyonunu kontrol altında tutmak için öncelikle kültürel ve biyolojik mücadele yöntemlerine başvurması gerektiğini belirtmişti.

Yapılan açıklamada, derin sürüm uygulamasıyla çekirge yumurtalarının toprağın derin katmanlarına gömülmesinin veya yüzeye çıkarılarak soğuk ve kuraklık nedeniyle etkisiz hale getirilmesinin önemli bir yöntem olduğu vurgulanmıştı.

Şırnak’ı istila etti! Yüz binlerce var... 2025te de görülmüştü, sıcak hava sonrası yeniden arttı

Biyolojik mücadele kapsamında ise hindi, tavuk ve kaz gibi kümes hayvanlarının çekirgelerle beslenmesinin doğal mücadeleye katkı sağlayabileceği ifade edilmişti. Tarım ve Orman Müdürlüğü, çekirge yoğunluğunun artması durumunda son çare olarak kimyasal mücadeleye başvurulabileceğini belirtmişti.

Şırnak’ı istila etti! Yüz binlerce var... 2025te de görülmüştü, sıcak hava sonrası yeniden arttı

GEÇEN YIL DA GÖRÜLDÜ

Şırnak’ta 2025 yılının Haziran ayında da kırsal kesimlerde yoğun çekirge popülasyonu gözlemlenmiş, vatandaşların talepleri doğrultusunda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yaklaşık 700 dekarlık alanda geniş çaplı ilaçlama çalışmaları gerçekleştirilmişti.

Şırnak’ı istila etti! Yüz binlerce var... 2025te de görülmüştü, sıcak hava sonrası yeniden arttı

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