Şırnak’ı istila etti! Yüz binlerce var... 2025'te de görülmüştü, sıcak hava sonrası yeniden arttı
Şırnak’ta geçtiğimiz yıl görülen çekirge popülasyonu bu yıl da etkili oldu. Sıcak havanın etkili olduğu kentte yüz binlerce çekirge, serin yaylalara çıkmak için yolları istila etti.
- Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, tarım alanlarında çekirgelerin görülmeye başlandığına dair bir uyarı yapmıştı.
- Havaların ısınmasıyla birlikte çekirgeler sürü halinde serin yerlere doğru ilerlemekte ve bazıları araçların altında ezilmektedir.
- Vatandaşlar, her yıl temmuz ayında çekirgelerin sürü halinde görüldüğünü ve yaylalara doğru çıktıklarını belirtiyor.
- Haziran ayında Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilere kültürel (derin sürüm) ve biyolojik (kümes hayvanları ile beslenme) mücadele yöntemlerini önermişti.
- Yoğunluğun artması durumunda kimyasal mücadeleye başvurulabileceği ifade edilmişti.
- Geçen yıl Haziran ayında da kırsal kesimlerde çekirge yoğunluğu gözlemlenmiş ve yaklaşık 700 dekarlık alanda ilaçlama yapılmıştı.
Kısa süre önce Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, il genelindeki tarım alanlarında yapılan kontrollerde çekirgelerin görülmeye başlandığını belirterek, vatandaşları uyarmıştı.
Havaların ısınmasının ardından yüksek sıcaklık görülen Şırnak’ta çekirge istilası yaşandı. Sürü halinde serin yerlere çıkmak için yola çıkan çekirgeler, görenleri korkuturken bir kısmı ise araç altında eziliyor.
“YÜZ BİNLERCE ÇEKİRGE YAYLALARA ÇIKIYOR''
Her yıl temmuz ayında çekirgelerin sürüler halinde görüldüğünü söyleyen vatandaşlar “Havaların ısınmasıyla beraber çekirgeler serin yerlere çıkıyor, çıktıkları bölgede de araçlar geçiyor. Sürücüler istemsizce bu hayvanları eziyor. Yüz binlerce çekirge yaylalara çıkıyor'' dedi.
ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ GEÇEN AY UYARMIŞTI
Haziran ayında Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, il genelindeki tarım alanlarında yapılan kontrollerde çekirgelerin görülmeye başlandığını, ancak mevcut durumun henüz ekonomik zarar eşiğine ulaşmadığını açıklamıştı.
Yetkililer, üreticilerin çekirge popülasyonunu kontrol altında tutmak için öncelikle kültürel ve biyolojik mücadele yöntemlerine başvurması gerektiğini belirtmişti.
Yapılan açıklamada, derin sürüm uygulamasıyla çekirge yumurtalarının toprağın derin katmanlarına gömülmesinin veya yüzeye çıkarılarak soğuk ve kuraklık nedeniyle etkisiz hale getirilmesinin önemli bir yöntem olduğu vurgulanmıştı.
Biyolojik mücadele kapsamında ise hindi, tavuk ve kaz gibi kümes hayvanlarının çekirgelerle beslenmesinin doğal mücadeleye katkı sağlayabileceği ifade edilmişti. Tarım ve Orman Müdürlüğü, çekirge yoğunluğunun artması durumunda son çare olarak kimyasal mücadeleye başvurulabileceğini belirtmişti.
GEÇEN YIL DA GÖRÜLDÜ
Şırnak’ta 2025 yılının Haziran ayında da kırsal kesimlerde yoğun çekirge popülasyonu gözlemlenmiş, vatandaşların talepleri doğrultusunda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yaklaşık 700 dekarlık alanda geniş çaplı ilaçlama çalışmaları gerçekleştirilmişti.