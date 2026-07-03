Trabzonspor, Andre Onana transferinde mutlu sona ulaştı. Bonservisi İngiliz devi Manchester United'da olan Kamerunlu yıldız yeniden kiralanırken; transferin mali boyutu da açıklandı.

Bordo-mavili kulüp, geçtiğimiz sezon da kadrosunda yer alan yıldız kaleci Andre Onana ile 1 yıll kiralık olarak anlaşmaya varıldığını duyurdu.

3,5 MİLYON MAAŞ, 2 MİLYON İMZA PARASI

Trabzonspor, bedelsiz olarak kiraladığı 30 yaşındaki Kamerunlu file bekçisine 3 milyon 500 bin euro garanti ücret ve 2 milyon euro imza parası ödeneceğini Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Andre Onana, kariyerinde Ajax, Inter ve Machester United formaları giydi.

Trabzonspor'dan yapılan transfer açıklaması şöyle:

Profesyonel futbolcu Andre Onana'nın, Kulübümüze, bedelsiz olarak 2026-2027 futbol sezonu için geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Profesyonel futbolcu Andre Onana ile 1 (Bir) yıllık anlaşma yapılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; 2026/2027 futbol sezonu için 3.500.000.-EUR garanti ücret ve 2.000.000.-EUR imza ücreti ödenecektir.

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