Trabzonspor flaş transferi duyurdu: Andre Onana'nın maliyeti belli oldu
Trabzonspor, Andre Onana transferinde mutlu sona ulaştı. Bonservisi İngiliz devi Manchester United'da olan Kamerunlu yıldız yeniden kiralanırken; transferin mali boyutu da açıklandı.
- Andre Onana ile 1 yıllığına kiralık olarak anlaşma sağlandı.
- 30 yaşındaki Kamerunlu file bekçisine 3 milyon 500 bin euro garanti ücret ödenecek.
- Onana, 2 milyon euro da imza parası alacak.
- Trabzonspor, transferi Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Bordo-mavili kulüp, geçtiğimiz sezon da kadrosunda yer alan yıldız kaleci Andre Onana ile 1 yıll kiralık olarak anlaşmaya varıldığını duyurdu.
3,5 MİLYON MAAŞ, 2 MİLYON İMZA PARASI
Trabzonspor, bedelsiz olarak kiraladığı 30 yaşındaki Kamerunlu file bekçisine 3 milyon 500 bin euro garanti ücret ve 2 milyon euro imza parası ödeneceğini Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Trabzonspor'dan yapılan transfer açıklaması şöyle:
Profesyonel futbolcu Andre Onana'nın, Kulübümüze, bedelsiz olarak 2026-2027 futbol sezonu için geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Profesyonel futbolcu Andre Onana ile 1 (Bir) yıllık anlaşma yapılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; 2026/2027 futbol sezonu için 3.500.000.-EUR garanti ücret ve 2.000.000.-EUR imza ücreti ödenecektir.