Transferin hızlı takımlarından Trabzonspor; Metehan Mimaroğlu (31), Thierry Darnel Karadeniz, (18) Melih Kabasakal (30) ve Samet Akaydin'i(32) kadrosuna kattığını duyurdu.

Ertuğrul Doğan başlkanlığındaki bordo-mavili kulüp, 4 oyuncu için Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yaptı.

Trabzonspor, Gaziantep FK'dan orta saha oyuncusu Melih Kabasakal'ı kadrosuna kattı. Karadeniz ekibi, Gençlerbirliği'nden ayrılan Metehan Mimaroğlu ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Çaykur Rizespor'dan ayrılan savunma oyuncusu Samet Akaydin'a 2+1 yıllık imza attıran Trabzonspor, serbest statüde yer alan Thierry Karadeniz'le de 5 yıllık kontrat yaptı.

Metehan Mimaroğlu

RESMİ AÇIKLAMALAR

"Profesyonel futbolcu Melih Kabasakal'ın Kulübümüze kesin transferi konusunda, Gaziantep FK ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Gaziantep FK'ne sözleşme fesih bedeli olarak KDV dahil 22.500.000.-TL 3 (Üç) taksit halinde ödenecektir."

"Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Metehan Mimaroğlu ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak üzere 1+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; 2026/2027 futbol sezonunda, 27.000.000.-TL garanti ücret ödemesi yapılacaktır. Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde, 2027/2028 futbol sezonunda 35.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir."

"Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Samet Akaydın ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak üzere 2+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; 2026/2027 futbol sezonunda 43.500.000.-TL garanti ücret ve 2027/2028 futbol sezonunda 53.875.000.-TL garanti ücret ödemesi yapılacaktır. Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde, 2028/2029 futbol sezonunda 60.100.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %4,6'sı oranında ödeme yapılacaktır."

"Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Thierry Darnel Karadeniz ile 5 (Beş) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; her bir sezon için 80.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Ayrıca, oyuncuya, bir defaya mahsus olmak üzere 80.000.-EUR imza ücreti ödenecektir."

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