Trabzonspor, Rus ekibi Zenit’e şarta bağlı bonusla birlikte 20 milyon avroya sattığı Brezilyalı golcü Felipe Augusto'nun alternatifini çabuk buldu.

Ernest Muçi'nin bonservisini alan, sol kanat Noah Saviolo, sol bek Sidny Lopes Cabral ve orta saha Ruslan Malinovskyi'yi kadrosuna katan bordo-mavililer, İtalyan ekibi Pisa’nın Nijeryalı santrforu Rafiu Durosinmi için de harekete geçti.

TRABZONSPO'DAN 8 MİLYON EURO

Pisa’nın Serie B’ye düşmesinin ardından 23 yaşındaki Durosinmi’nin sözleşmesindeki 18 milyon avroluk serbest kalma maddesi yürürlüğe girdi. Ancak Trabzonspor, oyuncu için 8 milyon avroluk teklif yaptı. Pisa’dan olumlu cevap gelirse transfer gerçekleşecek.

Rafiu Durosinmi (Fotoğraf: Instagram)

PISA PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösterilen Durosinmi, geçtiğimiz sezon 42 maçta görev yaptı. Genç oyuncu, sahada kaldığı 2443 dakikada 14 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

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