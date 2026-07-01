Türkiye Gazetesi
Trabzonspor alternatifini buldu: Augusto'nun yerine Rafiu Durosinmi
Trabzonspor, Rus ekibi Zenit’e şarta bağlı bonusla birlikte 20 milyon avroya sattığı Brezilyalı golcü Felipe Augusto'nun alternatifini çabuk buldu.
Özetle DinleTrabzonspor alternatifini buldu: Augusto'nun yerin...
Kaydet
Spor az önce
Trabzonspor, İtalyan ekibi Pisa'dan Nijeryalı santrfor Rafiu Durosinmi'yi kadrosuna katmak için harekete geçti.
- Trabzonspor, sol kanat Noah Saviolo, sol bek Sidny Lopes Cabral ve orta saha Ruslan Malinovskyi'yi transfer etti.
- Pisa'nın Serie B'ye düşmesiyle 23 yaşındaki Durosinmi'nin sözleşmesindeki 18 milyon avroluk serbest kalma maddesi yürürlüğe girdi.
- Trabzonspor, oyuncu için 8 milyon avroluk bir teklif sundu.
- Oyuncunun güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor.
- Durosinmi, geçtiğimiz sezon 42 maçta 14 gol ve 1 asist kaydetti.
0:00 0:00
1x
Ernest Muçi'nin bonservisini alan, sol kanat Noah Saviolo, sol bek Sidny Lopes Cabral ve orta saha Ruslan Malinovskyi'yi kadrosuna katan bordo-mavililer, İtalyan ekibi Pisa’nın Nijeryalı santrforu Rafiu Durosinmi için de harekete geçti.
TRABZONSPO'DAN 8 MİLYON EURO
Pisa’nın Serie B’ye düşmesinin ardından 23 yaşındaki Durosinmi’nin sözleşmesindeki 18 milyon avroluk serbest kalma maddesi yürürlüğe girdi. Ancak Trabzonspor, oyuncu için 8 milyon avroluk teklif yaptı. Pisa’dan olumlu cevap gelirse transfer gerçekleşecek.
PISA PERFORMANSI
Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösterilen Durosinmi, geçtiğimiz sezon 42 maçta görev yaptı. Genç oyuncu, sahada kaldığı 2443 dakikada 14 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
ÖNERİLEN HABERLER
SPOR
Trabzonspor'a Arjantinli kanat oyuncusu
Bizi Takip Edin
YORUMLAR