Trabzonspor, Bologna’nın Arjantinli genç ismi için devrede. Bordo mavili yönetim, iki kanat özelliğinin yanı sıra 10 numara bölgesinde de oynayabilmesi sebebiyle 22 yaşındaki isim için İtalyanların kapısını çalmak üzere.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren ve kanat bölgesine de takviye düşünen Trabzonspor’un hedefindeki isim Bologna’nın Arjantinli genç yıldızı Benjamin Dominguez. İtalyan basınında yer alan habere göre bordo mavililer 22 yaşında sol kanat için harekete geçti. Sol kanat orijinli olsa da sağda ve 10 numara pozisyonunda da forma giyen oyuncu Calgiari, Mallorca ve Cruzeiro’nun da listesinde bulunuyor.

5,2 MİLYONA ALINMIŞTI

Kulübüyle 2029’a kadar sözleşmesi bulunan ve güncel piyasa değeri 9 milyon avro olan Dominguez de sürekli forma giyebileceği bir takıma sıcak bakıyor. 1.72 boyundaki Arjantinli geçen sezon Bologna formasıyla 20 maçta 677 dakika süre alırken 3 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi. Bologna, Benjamin Dominguez’i 2024 yılında Gimnasia’dan 5 milyon 220 bin avro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı.

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