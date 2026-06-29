Trabzonspor'da ayrılık resmileşti: Zenit'e 4 katına transfer oldu
Rus ekibi Zenit, Trabzonspor'un Brezilyalı forveti Felipe Augusto'yu kadrosuna kattığını açıkladı. Transferine ilişkin konuşan genç oyuncu, "Kariyerimde büyük bir adım attığımı düşünüyorum. Bu benim için büyük bir meydan okuma." dedi.
- Zenit ve Trabzonspor, Brezilyalı forvetin transferi konusunda anlaşmaya vardı.
- Felipe Augusto, bu transferi kariyerinde büyük bir adım ve Avrupa futbolu için büyük bir meydan okuma olarak görüyor.
- Trabzonspor, Felipe Augusto'yu Cercle Brugge'den 5 milyon avroya kadrosuna katmıştı.
- Brezilyalı hücum oyuncusu, Trabzonspor'da bir sezonda 40 maçta 15 gol katkısı sağladı.
Rusya Premier Lig ekiplerinden Zenit, Trabzonspor'un 22 yaşındaki hücumcusu Felipe Augusto'yu transfer ettiğini resmen duyurdu.
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ZENİT'E İMZAYI ATTI
Rus kulübünden yapılan açıklamada, "Futbol kulüpleri Zenit ve Trabzonspor, Brezilyalı forvetin transferi konusunda anlaşmaya vardı. Mavi-beyaz-mavililer Felipe Augusto'yu Petersburg'da karşılıyor, bol gollü ve parlak bir oyun diliyor" ifadelerine yer verildi.
"BENİM İÇİN BÜYÜK BİR MEYDAN OKUMA"
Transferine ilişkin konuşan Felipe Augusto, "Kariyerimde büyük bir adım attığımı düşünüyorum. Belçika ve Türkiye'de oynadım. Dolayısıyla Avrupa futbolunun nasıl bir şey olduğunu biliyorum. Bu benim için büyük bir meydan okuma." dedi.
TRABZON'DA 15 GOL KATKISI
Rus ekibinin, Augusto için 15 milyon avro ödeyeceği ve sözleşmede ayrıca 5 milyon avroluk bonus maddesi olacağı belirtildi. Trabzonspor'un Cercle Brugge'den 5 milyon avroya kadrosuna kattığı Felipe Augusto bir sezonda 40 maçta 15 gol attı.