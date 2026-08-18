Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
3. Sayfa

Yangın ahıra sıçradı: 53 büyükbaş hayvan telef oldu

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yangın ahıra sıçradı: 53 büyükbaş hayvan telef oldu

Samsun Atakum'daki parke tesisinde lambadan çıkan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı. Kısa sürede bitişikteki ahıra sıçrayan alevler sonucu 53 büyükbaş hayvan telef oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaydet
a- | +A

Samsun'un Atakum ilçesi Taflan Mahallesi'nde bulunan Atakum Belediyesi İlhan Kılıç Taflan Kilitli Taş Parke Tesisi'nde gece saat 01.00 sıralarında yangın çıktı. Tesiste bulunan lambadan çıkan kıvılcım nedeniyle başlayan yangın, kısa sürede büyüdü. Alevler, tesisin bitişiğindeki büyükbaş hayvanların bulunduğu ahıra sıçradı.

53 BÜYÜKBAŞ TELEF OLDU

Yangında ahırda bulunan 53 büyükbaş hayvan, alev ve yoğun dumandan etkilenerek telef oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın ahıra sıçradı: 53 büyükbaş hayvan telef oldu
Başlık ResmiYangın ahıra sıçradı: 53 büyükbaş hayvan telef oldu

"YANGIN RÜZGARIN ETKİSİYLE AHIRA SIÇRAMIŞ"

Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yıldız, yangının tesiste bulunan lambadan kaynaklandığını belirterek, "Tesislerimizde lambadan kaynaklanan bir yangın meydana gelmiş. Kamera kayıtlarında da belli. Yan tarafta bir ahır var. Ahırın içerisinde büyükbaş hayvanlar bağlıymış. Rüzgarın etkisiyle yangın oraya sıçramış. Ahır, tesisin sıfırında bulunuyor. Hayvanlar ahırda bağlıymış. Hayvanların bekçisi de yangını görmemiş. Bizim tesiste çok fazla zarar yok. Yem kırma makinesinin elektronik aksamları ve paletler yanmış." dedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Atakum
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
3. Sayfa
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
FETH-İ KABİR KARARI VERİLDİ!
FETH-İ KABİR KARARI VERİLDİ!
Eski bakan Ahmet Denizolgun'un ölümünde yeni gelişme
"SUYUN İYİCE ISINDI"
Oktay Saral'dan Kuriş'i savunan Kuytul'a ağır sözler
VEKİL ARACIYLA SEVKİYAT İDDİASI!
VEKİL ARACIYLA SEVKİYAT İDDİASI!
Enginyurt'un oğluna kara para soruşturması
ŞÜPHELİ VAKA SAYISI 30'U AŞTI!
ŞÜPHELİ VAKA SAYISI 30'U AŞTI!
KKTC'deki tüp bebek merkezlerinde ‘yanlış donör’ skandalı
KARTAL'IN KONUĞU ZALGIRIS
KARTAL'IN KONUĞU ZALGIRIS
Italiano kritik maçın ilk 11'ini belirledi
FAİZSİZ 1 MİLYON TL!
FAİZSİZ 1 MİLYON TL!
20 ay vade, peşinat yok
"YALAN SÖYLÜYOR"
Olayların ortasındaki baba ilk kez konuştu!
GULYABANİ GİBİ ORTAYA ÇIKIYOR
GULYABANİ GİBİ ORTAYA ÇIKIYOR
Mahalleli uykuyu unuttu! 6 aydır korku saçıyor
YILLAR SONRA GELEN İTİRAF
YILLAR SONRA GELEN İTİRAF
"Kocaman, Fenerbahçe’ye transferimi istedi"
NEFES ALDIRMAYACAK
NEFES ALDIRMAYACAK
Afrika ve Basra'dan geliyor! İstanbul için tarih verildi
180 MİLYAR TL’LİK ÖTV FERAGATI!
180 MİLYAR TL’LİK ÖTV FERAGATI!
Enflasyonu kaç puan düşürdüğü belli oldu
İŞTE SON ADRESİ
İŞTE SON ADRESİ
"Üç büyükler"in formasını giydi, yeni imza geldi
İSRAİL'DE HAKAN FİDAN KORKUSU
İSRAİL'DE HAKAN FİDAN KORKUSU
"Adım adım sessizce kuşatıyor"
15 MİLYON EUROLUK PAZARLIK!
15 MİLYON EUROLUK PAZARLIK!
Böcek’in ek ifadesinde çarpıcı ‘İmamoğlu’ iddiası
TEK TERCİHLE KAZANDI!
TEK TERCİHLE KAZANDI!
Türkiye birincisinin üniversite hayali gerçek oldu
G.SARAY'DA BÜYÜK DEĞİŞİM
G.SARAY'DA BÜYÜK DEĞİŞİM
Yeni yıldız geliyor, eskisi kulübeye geçiyor
EV ALACAKLARA KRİTİK UYARI!
EV ALACAKLARA KRİTİK UYARI!
Bunu yapan 1,5 milyon TL az ödüyor
ABD KURALLARI ESNETTİ!
ABD KURALLARI ESNETTİ!
Türk füzeleri Avrupa kalkanının gündeminde
AVRUPA'DA DOĞAL GAZ ALARMI!
AVRUPA'DA DOĞAL GAZ ALARMI!
Fiyat 2 katına çıktı, depolar 5 yılın dibine indi
TEM EKİPLERİ SAHNEDE!
TEM EKİPLERİ SAHNEDE!
Suç örgütleriyle mücadelede yeni dönem
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
4 katlı binanın duvarında büyüdü! Bu ağacı görenler gözlerine inanamıyor
Bu ağacı görenler gözlerine inanamıyor
Kaydet
Burdur'a 1 milyar TL'lik yatırım
Burdur'a 1 milyar TL'lik yatırım
Kaydet
Beşiktaş'ın konuğu Kauno Zalgiris: Vincenzo Italiano ilk 11'ini belirledi
Beşiktaş'ın konuğu Zalgiris: Italiano ilk 11'i belirledi
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.