Samsun Atakum'daki parke tesisinde lambadan çıkan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı. Kısa sürede bitişikteki ahıra sıçrayan alevler sonucu 53 büyükbaş hayvan telef oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Samsun'un Atakum ilçesi Taflan Mahallesi'nde bulunan Atakum Belediyesi İlhan Kılıç Taflan Kilitli Taş Parke Tesisi'nde gece saat 01.00 sıralarında yangın çıktı. Tesiste bulunan lambadan çıkan kıvılcım nedeniyle başlayan yangın, kısa sürede büyüdü. Alevler, tesisin bitişiğindeki büyükbaş hayvanların bulunduğu ahıra sıçradı.

53 BÜYÜKBAŞ TELEF OLDU

Yangında ahırda bulunan 53 büyükbaş hayvan, alev ve yoğun dumandan etkilenerek telef oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın ahıra sıçradı: 53 büyükbaş hayvan telef oldu

"YANGIN RÜZGARIN ETKİSİYLE AHIRA SIÇRAMIŞ"

Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yıldız, yangının tesiste bulunan lambadan kaynaklandığını belirterek, "Tesislerimizde lambadan kaynaklanan bir yangın meydana gelmiş. Kamera kayıtlarında da belli. Yan tarafta bir ahır var. Ahırın içerisinde büyükbaş hayvanlar bağlıymış. Rüzgarın etkisiyle yangın oraya sıçramış. Ahır, tesisin sıfırında bulunuyor. Hayvanlar ahırda bağlıymış. Hayvanların bekçisi de yangını görmemiş. Bizim tesiste çok fazla zarar yok. Yem kırma makinesinin elektronik aksamları ve paletler yanmış." dedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Atakum Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: İHLAS HABER AJANSIAtakum

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