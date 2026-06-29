İspanyol devi Barcelona'nın, Beşiktaş ile görüşmelerini sürdüren Dusan Vlahovic'i yüksek maaş beklentisi nedeniyle transfer listesinden çıkardığı belirtildi.

İsmi Beşiktaş'ın yanı sıra Barcelona ile de anılan Sırp golcü Dusan Vlahovic hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

İspanyol basınından Diario AS'ın haberine göre; Barcelona, yüksek maaş beklentisinden ve önceliklerden ötürü Vlahovic transferinden vazgeçti.

İLK HEDEF ALVAREZ

Katalan ekibinin, Atletico Madrid forması giyen Julian Alvarez'i açık ara birinci hedef olarak gördüğü ileri sürüldü. Ayrıca Beşiktaş'ın daha önce Juventus ile yollarını ayıracak olan Sırp santrfor için senelik 7-8 milyon avro bandında teklif yaptığı iddia edilmişi.

Dusan Vlahovic

GEÇEN SEZON 12 GOLE KATKI YAPTI

Juventus formasıyla geçen sezon 23 maçta süre alan Dusan Vlahovic, 10 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

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