Türkiye Gazetesi
Dusan Vlahovic transferi iptal oldu
İspanyol devi Barcelona'nın, Beşiktaş ile görüşmelerini sürdüren Dusan Vlahovic'i yüksek maaş beklentisi nedeniyle transfer listesinden çıkardığı belirtildi.
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Spor 2 dk önce
İspanyol basınına göre Barcelona, yüksek maliyetler nedeniyle Dusan Vlahovic transferinden vazgeçerek Julian Alvarez'i ilk hedefi olarak belirledi.
- Barcelona, Dusan Vlahovic'in yüksek maaş beklentisi ve öncelikler nedeniyle transferinden vazgeçti.
- Katalan ekibinin ilk hedefi, Atletico Madrid forması giyen Julian Alvarez.
- Beşiktaş'ın, Juventus ile yollarını ayıracak olan Vlahovic için senelik 7-8 milyon avro bandında teklif yaptığı iddia edildi.
- Dusan Vlahovic, geçen sezon Juventus formasıyla 23 maçta 10 gol ve 2 asist kaydetti.
İsmi Beşiktaş'ın yanı sıra Barcelona ile de anılan Sırp golcü Dusan Vlahovic hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.
İspanyol basınından Diario AS'ın haberine göre; Barcelona, yüksek maaş beklentisinden ve önceliklerden ötürü Vlahovic transferinden vazgeçti.
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İLK HEDEF ALVAREZ
Katalan ekibinin, Atletico Madrid forması giyen Julian Alvarez'i açık ara birinci hedef olarak gördüğü ileri sürüldü. Ayrıca Beşiktaş'ın daha önce Juventus ile yollarını ayıracak olan Sırp santrfor için senelik 7-8 milyon avro bandında teklif yaptığı iddia edilmişi.
GEÇEN SEZON 12 GOLE KATKI YAPTI
Juventus formasıyla geçen sezon 23 maçta süre alan Dusan Vlahovic, 10 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
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